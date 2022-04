Pizzo, inaugurata la sede elettorale di De Pasquale: ospiterà il “Visioni in lab”

I referenti di Vision in lab (tra cui tre candidati nella lista)

È stata inaugurata la sede elettorale del candidato a sindaco di Pizzo Emilio De Pasquale. Locali che ospiteranno anche “Visioni in lab”, il nuovo laboratorio di idee che sta supportando la candidatura di De Pasquale. In vista delle prossime elezioni comunali, infatti, un gruppo di giovani ha deciso di riunirsi per appuntare tutto ciò che vorrebbe cambiare e migliorare a Pizzo. Il motto della lista De Pasquale, così come quello dei giovani di “Vision in lab”, è “Domani è oggi”: «Vogliamo iniziare a creare già da oggi – afferma Alessia Corigliano, membro del laboratorio di idee – il paese che vogliamo, partendo dalle risorse che attualmente abbiamo, portando dei risultati completi già nel breve periodo. Vogliamo iniziare a fare subito». C’è anche un altro motto che i ragazzi del laboratorio hanno fatto proprio, ed è “ventitrenta”: «Significa varie cose: in primis, è l’orizzonte temporale che ci siamo prefissati, ossia il duemilatrenta, entro il quale vorremmo raggiungere tutti gli obiettivi proposti. Venti-trenta sono anche i fondi del piano Pnrr di cui dovremmo usufruire per tutti i progetti che abbiamo in mente, e saranno le risorse principali. Infine, venti-trenta è anche la fascia d’età della generazione coinvolta in questo progetto, ossia i nuovi professionisti». [Continua in basso]

Lucrezia Pingitore, referente di “Visioni in Lab”, spiega che il gruppo nel giro di poco è diventato numeroso e che tutti sono «mossi da un unico obiettivo: valorizzare al meglio la nostra cittadina, volendo una città più sostenibile, più smart e più vivibile. Ci piace definirci come un contenitore di idee, sia nostre che vostre. Vogliamo essere promotori della vostra parola. Ci proponiamo anche un progetto a lungo termine, ed Emilio De Pasquale crede in noi, perché sa che il supporto di noi giovani può essere fondamentale».

Ed anche Raffaele Bruno, altro referente del laboratorio di idee, evidenzia che c’è una canzone che rappresenta il loro percorso, ossia “Buon viaggio” di Cesare Cremonini: «Non poteva che essere così: il nostro deve essere un viaggio, concreto e fattibile, lungo e duraturo nel tempo». [Continua in basso]