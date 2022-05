Una dedica per l’8 maggio, auguri a tutte le mamme dal network LaC – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Mamma: una parola e un insieme di emozioni che toccano direttamente il cuore. Mamma significa amore, l’amore più grande e puro che ci possa essere. Un legame con chi ci ha portato per nove mesi in grembo, donandoci la vita, che va oltre il tempo, che va oltre l’indissolubile. Il poeta Khalil Gibran scriveva: La parola più bella sulle labbra del genere umano è “Madre” e la più bella invocazione è “Madre mia”. Non tutti siamo poeti o scrittori e tradurre in parole i sentimenti di affetto, amore e gratitudine verso la propria mamma assume variazioni diverse. Ma l’emozione resta uguale per tutti perché uguale è il sentimento che ci unisce a tutte le mamme del mondo.



Le nostre telecamere quest’anno per una ricorrenza così importante hanno provato a catturare occhi e cuore di quanti hanno voluto dedicare un piccolo pensiero in vista della Festa della Mamma. A fare da cornice alle emozioni ed alle dediche di grandi e piccini, la città di Tropea, perla del Tirreno e regina del turismo calabrese. Quello che ne è venuto fuori non è un semplice spot, ma sono immagini, attimi, frasi che regaliamo a tutte le mamme del mondo, fonti di vita, ispirazione e amore infinito. È questo l’augurio di tutto il network LaC in questo giorno speciale.