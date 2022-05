Vibo Marina, Luigi Berlinguer inaugura il nuovo auditorium dell’Istituto “Vespucci” – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

di Agostino Pantano



Taglio del nastro altamente significativo quello nell’Istituto comprensivo Vespucci di Vibo Marina, da parte dell’ex ministro della Pubblica istruzione, Luigi Berlinguer. È tornato a nuova vita, infatti, l’auditorium della scuola e l’occasione si è rivelata utilissima per ribadire l’importanza dell’insegnamento della musica per gli studenti, specie degli istituti primari e secondari.



Un concerto dell’orchestra giovanile, al cui battesimo l’ex ministro partecipo’ nel 2008, ha fatto da riuscito sottofondo ad una festa che – alla presenza anche dei rappresentanti dell’Ufficio scolastico regionali e dei comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza – ha suggellato la restituzione alla scuola guidata da Maria Salvia di uno spazio che ora verra’ destinato sempre di piu’ alle esercitazioni e alle esibizione dei giovani orchestrali guidati dal professore Mamone. Spazio anche alle musiche suonate dagli allievi del Conservatorio cittadino, inneggiando a quell’arte che Berlinguer ha definito irrinunciabile nei corsi, sebbene non manchi chi al ministero non veda di buon occhio l’investimento nell’educazione musicale.



I lavori di ammodernamento dell’auditorium, nella cerimonia in cui era presente il sindaco Maria Limardo, sono stati presentati come interventi nati dalla collaborazione tra scuola, enti e imprese del territorio, tra cui il gruppo Pubbliemme e il network LaC, che hanno voluto contribuire alle opere necessarie a fornire una struttura all’avanguardia che migliora l’offerta formativa.