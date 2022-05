Joppolo, pronti a partire i lavori per due campi di calcio e il muretto del lungomare

Nel comune di Joppolo sono stati appaltati i lavori per la costruzione di due campetti da calcio e per il rifacimento di un tratto di muro sul lungomare, in località Pineta. Una volta effettuate le verifiche di legge sulle imprese che si sono aggiudicate i lavori, partiranno gli interventi.

In particolare, i due campetti da calcio saranno realizzati a Coccorino e Joppolo. Ad eseguire i lavori sarà la ditta Sastil srl di Reggio Calabria, per un importo totale di circa 46mila euro.

Per quanto riguarda il muro del lungomare, il tratto interessato è quello in località Pineta, chiuso da oltre due mesi – con divieto di transito pedonale e veicolare – a causa del cedimento della sede stradale. Qui i lavori sono stati aggiudicati dalla ditta Falcomedil sas di Benestare (Reggio Calabria), per un importo di circa 194mila euro. Si tratta, in questo caso, di fondi assegnati dalla Protezione civile regionale al Comune di Joppolo per far fronte a danni per calamità naturale in seguito alla mareggiata del dicembre 2019.