Gratteri: «Paura di morire? Con la morte ci parlo, non potrei vivere da vigliacco»

di M. S.



«Paura di morire? Io con la morte ci parlo, ci ragiono e cerco di razionalizzarla». Risponde così il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri ospite della trasmissione DiMartedì in onda su La7 alla domanda di Giovanni Floris. Il riferimento è alle ultime intercettazioni relative al progetto della cosche «di farlo saltare in aria». «Mi dico che nella vita ho avuto grandi soddisfazioni. Sono partito da un paesino di 2mila abitanti, Gerace. Ora parlo di cose importanti, impossibile da pensare quaranta anni fa. Ho avuto grandi soddisfazioni, mai potrei vivere da vigliacco e da codardo». [Continua in basso]

Il ragionamento parte però dalla guerra in Ucraina e dal pericolo che la ‘ndrangheta e le cosche possano poi avere a disposizione ancora più armi: «Sicuramente – dice Gratteri – alla fine ci saranno armi più pesanti e pericolose della guerra dell’ex Jugoslavia. Oggi c’è il problema della non tracciabilità delle armi date in Ucraina. Chi fornisce armi ha il dovere di porsi il problema già da ora». Un allarme che si unisce a quello lanciato per il Pnrr: «Le cosche sono già pronte a impossessarsi di questi soldi».

Quindi il riferimento al Governo Draghi: «Da quando si è insediato non ha pronunciato un solo discorso sul contrasto alle mafie. Ha solo letto un pezzo di relazione della Dia, ma noi volevamo che ci dicesse cosa intende fare dal punto di vista normativo. Questo Esecutivo ha fatto riforme che non servono a nulla, non servono a dire risposte a chi ha sete di giustizia. La riforma dell’ordinamento giudiziario è un disastro. Per la giustizia tutto ciò che è stato fatto da questo Governo danneggia i cittadini». [Continua in basso]

I 28 milioni per le “casette dell’amore”

Netto il giudizio del procuratore di Catanzaro anche sulle cosiddette “casette dell’amore” che consentono ai detenuti di incontrare le persone alle quali sono affettivamente legate: «Sono stati stanziati 28 milioni di euro per le case dell’amore in carcere mentre mancano 18mila uomini della penitenziaria, questo vuol dire che ci sono carceri non controllate. Io avrei usato questi soldi anche per finanziare le case terapeutiche e far uscire dal carcere i tossicondipendenti che hanno commesso reati per comprarsi la droga, per i pazzi, per costruire le Rems, strutture per curarle. Sono queste le priorità».

«Non entrerò in politica»

Ribadisce quindi la sua non intenzione di scendere in politica: «Non ho incontrato né Meloni né Letta a Catanzaro, non penso assolutamente di entrare in politica. Ho buoni rapporti con tanti parlamentari, da destra a sinistra. Parlo con tutti. Ogni settimana faccio ricevimento nel mio ufficio. Ci sono persone che nessuno ascolta e che vogliono denunciare, parlo anche con i pazzi. È importante parlare con tutti». [Continua in basso]