Nicola Gratteri e i suoi trent’anni di lotta alla ‘ndrangheta al festival Trame

Il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri ha preso parte ieri sera a Trame, il festival dei libri sulle mafie in corso a Lamezia Terme. Ed è stato proprio il volume scritto a quattro mani con Antonio Nicaso, “La costituzione attraverso le donne e gli uomini che l’hanno fatta”, al centro del dibattito. Una libro in cui si affronta un excursus storico che parte dalla Rivoluzione francese per giungere fino alla nomina di Pertini, nella convinzione che «solo conoscendo la storia si può comprendere il presente». La serata è stata moderata dal giornalista Arcangelo Badolati. La conversazione ha fin da subito toccato alcuni punti cruciali delle più recenti vicende legate alla figura del magistrato, in particolare la scoperta di un possibile attentato da parte della ‘ndrangheta, a proposito del quale Gratteri ha affermato: «Che vita sarebbe se decidessi di cambiare mestiere?». [Continua in basso]

«La mafia a Lamezia era una mafia di serie A – ha detto il procuratore -. Vi è stata una sottovalutazione, si combatteva la mafia a mani nude con un commissariato di quattro gatti. La mafia qui aveva un delirio di onnipotenza. Anche sulla vicenda dei netturbini ho letto le carte ed ho provato rabbia perché si poteva risolvere, c’è stata una congiuntura di eventi ma speriamo che si possa fare qualcosa. Spesso noi incontriamo collaboratori di giustizia dai quali cerchiamo sempre di sapere. Vi posso dire di non abbattervi: su Lamezia abbiamo fatto tante operazioni e ne faremo ancora». Si è espresso così Gratteri, sollecitato da Arcangelo Badolati a proposito della vicenda giudiziaria legata all’attentato di ndrangheta in cui persero la vita due innocenti lavoratori lametini nel 1991, Francesco Tramonte e Pasquale Cristiano. Un caso irrisolto che, a distanza di oltre tre decenni, pesa sul presente di una città come Lamezia ancora sotto lo scacco dei clan.

Alle domande riferite alle recenti riforme e al referendum della scorsa settimana, la dichiarazione è netta e precisa: in un momento storico in cui il governo è di larghe intese e non presenta praticamente opposizione è possibile concepire modifiche normative relative al Csm, ma in riferimento al referendum si è trattata di una enorme perdita di tempo. La priorità del governo non può essere l’improcedibilità o la patente a punti per i magistrati – ha detto Gratteri -. Gli interrogativi che si pongono sono se sia questa la dote che si porta alle commemorazioni dai trent’anni delle stragi di mafia e se fossero questi i cambianti a cui personalità del calibro di Falcone e Borsellino ambissero. Interrogativi retorici che lasciano chiaramente intendere quale sia l’orientamento dell’attuale Governo: un esecutivo che si è espresso sui temi della mafia solo dopo più di un anno dall’insediamento e in risposta alla presenza televisiva del procuratore ad una nota trasmissione televisiva. Ed è sulle scomode verità che ricade la conversazione: un ricordo all’attentato di via d’Amelio, alle immagini brutali segnate dall’odore acre di morte che si respirava in quel momento; corpi martoriati, il ronzio insistente nelle orecchie di chi si trovava nei paraggi e la freddezza di un uomo ancora sconosciuto che ha la lucidità di sottrarre dal cruscotto la famosa agenda rossa di Paolo Borsellino. Solo in seguito si capirà perché quell’agenda sia stata tanto temuta e sottratta, sarà la vedova Borsellino a dichiararlo: si trattava del diario del magistrato ucciso, gli appunti personali delle memorie di ogni singolo suo incontro. Finché questa agenda scomoda non sarà restituita, l’Italia non deve avere pace. Eppure le priorità dell’Italia pare siano altre, come trovare circa 28.6 milioni euro per la costruzione di alloggi posizionati in corrispondenza delle case circondariali che permettano gli incontri privati della durata di 24, ore con cadenza mensile, tra i detenuti e i propri coniugi. Un monito viene rivolto anche contro la propria regione, immensamente amata e proprio per questo altamente criticabile: un luogo che vanta ben tre facoltà di giurisprudenza e che sforna un numero sproporzionato di avvocati e che nel contempo non ha nessun indirizzo di studi che punti al turismo.