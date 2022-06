Università e organizzazioni criminali: fra i relatori anche il comandante Nazzareno Lopreiato

The evolution of Criminal Organizations in the Digital World: New Investigative Tools and new risks for fundemental rhights” ovvero “L’evoluzione delle organizzazioni criminali nel mondo digitale”. Questo il titolo del convegno con autorevolissimi relatori che si è tenuto all’Università di Messina e poi all’Università di Palermo. Fra loro anche l’ex comandante della Stazione dei carabinieri di Vibo Valentia, Nazzareno Lopreiato, attualmente comandante della 2^ Compagnia All. Carabinieri di Reggio Calabria, accanto a importanti studiosi della materia come il professore Stefano Ruggeri, docente di procedura penale all’Università di Messina, o il pm della Dda di Messina Fabrizio Monaco. Fra i presenti, anche Patrick Portner dell’Università di Osnabruck, in Germania, oltre a numerosi docenti delle Università di Palermo e Messina. Tema di grande attualità e particolarmente apprezzata è stata proprio la relazione del comandante Nazzareno Lopreiato che ha posto all’attenzione dei presenti il nuovo sistema di impresa “Ibrido criminale” che viaggia tra una forma associativa e una vera struttura imprenditoriale. Vere e proprie “holding del malaffare”, dunque, che assumono lo strumento societario per i propri fini, disponendo di enormi quantitativi di denaro proveniente da attività criminali (traffico di droga internazionale, di armi, estorsione, riciclaggio, usura) che spiazzano la concorrenza. «Al tal fine, lo strumento privilegiato per infiltrarsi nell’economia legale – ha ricordato Lopreiato – e nello stesso tempo per il controllo del territorio è uno solo: la corruzione». [Continua in basso]

«Da numerose indagini e accertamenti processuali è stato acclarato che l’imprenditore, il politico, l’amministratore con drammatica frequenza – ha sottolineato il comandante Lopreiato – sono i primi beneficiari di un sistema simile; un sistema non più intimidatorio, ma clientelare. Per dirlo con altre parole, le organizzazioni criminali hanno ben compreso l’efficacia della corruzione come mezzo di infiltrazione: il pactum sceleris non fa vittime, crea complici. Partendo da queste premesse, parlando di strumenti investigativi di contrasto alla criminalità organizzata, sicuramente quello privilegiato, insostituibile e prezioso è l’intercettazione telefonica-ambientale-telematica. Questo mezzo di ricerca della prova, anche se realizzabile mediante l’introduzione, necessariamente clandestina, in abitazioni ed altri luoghi di privata dimora per l’istallazione degli strumenti di ascolto e registrazione, e quindi con limitazione alle libertà di segretezza e di domicilio, trova giustificazione nelle superiori esigenze di giustizia.

Quale ufficiale di polizia giudiziaria – ha spiegato il comandante – sono consapevole che le indagini non possono e non devono ridursi a tale strumento di ricerca della prova. In più di qualche processo, l’identificazione della persona arrestata è stata effettuata attraverso il riconoscimento vocale da parte dell’operatore preposto all’ascolto delle intercettazioni. Con il rischio che in sede processuale non si superi il vaglio dell’organo giudicante o, peggio ancora, ci possono essere degli errori di identificazione.

Le basi di una buona indagine devono essere gettate nel momento dell’acquisizione della “notitia criminis”, quando c’è il contatto diretto con la persona offesa. [Continua in basso]