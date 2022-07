Link, Tropea Communication Meeting: al via l’evento del network LaC – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Narrazione, comunicazione e informazione si incontrano a “Link, Tropea Communication Meeting”, la due giorni in programma nella Perla del Tirreno organizzata dal network LaC, dal gruppo Diemmecom e da Via Condotti 21 con la partnership del Comune di Tropea e della Fondazione Magna Grecia. «Ci siamo, domani si parte. Si parte per “Link”, per questi collegamenti che stiamo costruendo tra la Calabria e Roma con tutte le grandi personalità che ci hanno dato una grande mano e che saranno con noi durante le due serate» ha commentato il direttore strategico del gruppo, Paola Bottero. [Continua in basso]

L’appuntamento di venerdì

Un doppio impedibile appuntamento tra giornalismo e spettacolo per declinare il tema che sarà filo conduttore dell’iniziativa: “orgoglio e pregiudizio” partendo dal primo dei due momenti a Palazzo Santa Chiara domani sera, venerdì 22 luglio alle 21.00 con il convegno “Comunicare un nuovo protagonismo civile”: «Parliamo di orgoglio e parliamo di pregiudizio, declineremo questi due concetti nel migliore dei modi – ha chiarito la Bottero -. Partendo dal perchè dobbiamo essere orgogliosi di ciò che siamo e quali sono i pregiudizi contro cui dobbiamo combattere. Lo faremo con tanti nomi del giornalismo nazionale, tra questi Paolo Mieli e Antonio Padellaro che insieme a Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, ci racconteranno che cosa vuol dire essere orgogliosi e che cosa vuol dire utilizzare quell’orgoglio per combattere i pregiudizi».

Il gran galà di sabato

Sabato 23 luglio, nel suggestivo Anfiteatro del porto di Tropea, sarà di scena invece “LaCalabriaVisione”. «Sarà una cosa meravigliosa per mille ragioni. Una tra tutte: la presenza del procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri e in collegamento skype Antonio Nicaso. Anche loro di orgoglio e di pregiudizio ci potranno raccontare un sacco di cose. E ci sarà poi la grande festa de LaC».