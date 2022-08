Premio cinematografico internazionale al vibonese Davide Manca

L’11 agosto prossimo, nel Castello di Ardore, alle ore 21:30, prenderà il via la IX edizione del premio cinematografico internazionale “Francesco Misiano”, organizzato dal Centro Studi Ricerche e Formazione “Francesco Misiano” e dal Comune di Ardore, con il patrocinio gratuito della Calabria Film Commission e del Caffè Letterario “Mario La Cava” di Bovalino. Il premio è stato assegnato al direttore della Fotografia Davide Manca, di Vibo Valentia, «la cui opera si inserisce a tutti gli effetti nella grande tradizione autoriale dei direttori della fotografia italiani». Parteciperanno all’evento il sindaco di Ardore Giuseppe Campisi, il direttore della Fotografia Davide Manca, Giuseppe Grenci (vicepresidente centro studi “Francesco Misiano”) e Giovanni Scarfò, presidente del Centro Studio “Francesco Misiano”.



Davide Manca, classe 1982, ha una brillante carriera alle spalle. Ha ricevuto la menzione speciale ai “Nastri d’argento 2011” nel Festival del cinema di Venezia 2010. Ha firmato la fotografia di nove lungometraggi per il cinema, di cui cinque in lingua inglese con attori come Danny Glover, Rutger Hauer, Michael Madsen, Danny Treji, Daryl Hannah e Mischa Barton. Recentemente, ha anche lavorato nelle riprese del videoclip di Jovanotti “Alla salute”, girate in Calabria.