Capistrano, dal Maestro Affidato due corone per la Madonna della Montagna di Polsi – Foto

di Andrea Fera



Sono stati festeggiamenti molto particolari, in questo 2022, quelli della Madonna della Montagna di Polsi, che si venera in Capistrano ogni seconda domenica di agosto. La decisione da parte della parrocchia, presieduta dal parroco don Antonio Calafati, di realizzare due corone da porre sul capo delle due figure del simulacro, ricavandole dalla fusione dell’oro ex voto, ha coinvolto emotivamente moltissimi fedeli. [Continua in basso]

Primo passo di un iter

L’importante lavoro, commissionato al maestro orafo, Michele Affidato, la cui arte è riconosciuta ed apprezzata sia a livello nazionale che internazionale, è stato autorizzato dalla curia vescovile, che ha dato il suo placet dopo un’attenta verifica che ha certificato «la non presenza di manufatti di rilievo storico – artistico tra gli oggetti interessati dalla fusione». Ogni pezzo, inoltre, prima della fusione è stato catalogato e fotografato, per essere inserito in un archivio della curia. Il lingotto d’oro ricavato dalla fusione, dal peso di circa 5 Kg, verrà esaminato dalle autorità competenti, per poter ottenere l’autorizzazione alla successiva lavorazione. Il suggestivo evento pubblico ha visto impegnato in prima persona il maestro Michele Affidato, assieme ai suoi collaboratori, nel processo di fusione dell’oro ex voto, dono di intere generazioni di fedeli capistranesi. Si tratta del primo passo di un iter che culminerà con la realizzazione, da parte di Affidato, di due corone che saranno poste sul capo della statua della Madonna e del Bambino Gesù, rappresentate dal prezioso simulacro ligneo risalente al 1759.

L’arte di Michele Affidato

Il nome di Michele Affidato è da ricondurre ad uno dei maestri orafi più importanti del nostro secolo. La sua arte ha valicato i confini nazionali, per imporsi nel panorama artistico mondiale, grazie ad opere di altissima e finissima scuola orafa. Il curriculum del maestro Affidato è sterminato, ed in esso sono tangibili i grandi meriti raggiunti attraverso un lavoro che ha sempre puntato all’eccellenza. Sono innumerevoli i lavori realizzati da Affidato per personaggi illustri, star del cinema, festival nazionali ed internazionali, oltre che per il sociale. Una particolare menzione merita la sua attività collegata al mondo dell’arte sacra. In questo settore, infatti, il maestro crotoniate è considerato non solo un grande artista, ma anche un grande studioso, una guida vivente. La sua dedizione a questo particolare tipo di arte, è stata ripagata dalle commissioni ricevute dalle più alte sfere ecclesiastiche. A titolo di esempio, si ricordano solo alcune realizzazioni come, ad esempio, l’incarico di lavorare sull’icona della Madonna di Czestochowa, “la Vergine tanto amata da Giovanni Paolo II”, realizzandone i nuovi diademi; la realizzazione degli stemmi papali di Papa Benedetto e Papa Francesco; la realizzazione di manufatti preziosi entrati a far parte, a pieno titolo, del patrimonio della Santa Sede e dei Musei Vaticani.