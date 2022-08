Alla scoperta dei borghi calabresi abbandonati: ecco il centro del Vibonese

di Asmara Bassetti



Alluvioni, terremoti, smottamenti, o più semplicemente migrazioni verso luoghi più comodi e con facile accessibilità a servizi, attività e lavoro. Sono queste alcune delle motivazioni che hanno causato lo spopolamento, repentino o graduale, di alcuni paesi calabresi, indicati negli ultimi anni come Paesi fantasma. Da Pentedattilo, a Roghudi, nell’Aspromonte, spostandosi a Cirella in provincia di Cosenza, fino a Cerenzia, nel crotonese, e a Papaglionti nel vibonese. Per ogni area geografica c’è un paese fantasma che aspetta di essere visitato, e magari di riprendere vita, come se il tempo non si fosse mai fermato. Qui alcuni da visitare in un itinerario che percorre tutta la Calabria. [Continua in basso]

Roghudi

A 500 metri di altitudine su una roccia al nel cuore della fiumara dell’Amendolea sorge Roghudi, dal greco “rogòdes“, pieno di crepacci o da “rhekhodes“, aspro, o per lo meno quello che era Roghudi fino al 1971, quando un’alluvione fece decidere all’allora sindaco di far evacuare il paese, ormai inagibile. Alcuni abitanti cercarono di resistere continuando a rimanere nelle loro case, definitivamente abbandonate due anni più tardi, quando ci fu un’altra alluvione, ancora più violenta della precedente. Gli abitanti vennero spostati in quello che è attualmente Roghudi Nuovo, nel territorio concesso da Melito Porto Salvo, lasciando isolato il vecchio paese e facendogli acquisire il nome di paese fantasma. Arrivarci non è semplice, la strada è molto impervia, ma se siete curiosi ne varrà la pena. Lo scenario che vi troverete davanti sarà costituito da tante case attaccate tra loro, costruite praticamente su un dirupo, nelle quali si trovano ancora mobili, porte staccate, vestiti, e suppellettili nelle credenze. Molte cose sono rimaste lì, come in attesa di essere riutilizzate, come se il tempo si fosse fermato e aspettasse solo di ripartire. A poca distanza da Roghudi si trovano due formazioni rocciose: la Rocca del Drago, che ricorderebbe la forma dell’animale, e le Caldaie del Latte, le sette caldaie che permettevano al drago di nutrirsi. All’interno del paese, tra le abitazioni in cemento abbandonate, si trova la chiesetta di San Nicola, dove ancora oggi i visitatori lasciano oggetti e fotografie.

Pentedattilo

Sempre nel cuore dell’Aspromonte, sul Monte Calvario, troviamo Pentedattilo, uno dei più noti paesi fantasma della Calabria, che si presenta con una parte più bassa crollata, e la parte più alta che negli ultimi anni è stata ripristinata e si è arricchita in alcuni casi di botteghe e spazi da abitare, anche se saltuariamente. A vivere qui Rossella, che accoglie i visitatori che passano dal paese il cui nome deriva dal greco “pente”, cinque, e “dactilo”, dita, per via della roccia a forma di mano che sovrasta il paese, e poco più distante Daniela, con la sua bottega di arte e ricami. Intorno alle mura del castello, del quale rimangono per lo più dei ruderi, aleggia una leggenda sanguinaria riguardante due famiglie: gli Alberti e gli Abenavoli. Il barone Bernardino Abenavoli e il figlio del viceré di Napoli Don Petrillo Cortes erano innamorati entrambi della stessa donna, Antonietta Alberti, che fu concessa in moglie a al figlio del vicerè. Questo innescò le ire del barone, che nella notte di Pasqua del 1686 si introdusse nel castello colpendo Lorenzo Alberti con numerose pugnalate, costringendo Antonietta a sposarlo. Il viceré per vendicarsi inviò una spedizione facendo uccidere tutti gli uomini di Bernardino. Il barone riuscì a fuggire insieme ad Antonietta che fu successivamente rinchiusa in un convento di clausura. I piccoli vicoli abbandonati ma curati vi trasporteranno in un’altra dimensione, quella lenta dei piccoli paesi, che è sempre difficile lasciare. Se non volete fare un viaggio mordi e fuggi, potete chiedere di alloggiare in una delle stanze delle case sparse lungo l’area in parte ripristinata, per godere di tranquillità, buon cibo e panorami meravigliosi. Per i più romantici, in un angolo appartato, c’è la panchina dei baci. Dai ruderi del castello vedrete un tramonto spettacolare, con vista sull’Etna che vi lascerà letteralmente a bocca aperta. Provare per credere.