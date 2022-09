È morta la Regina Elisabetta II, Carlo diventa il nuovo Re del Regno Unito

La Regina Elisabetta II è morta questa sera nella residenza di Balmoral, dove solo due giorni fa aveva presieduto al passaggio di consegne alla testa del governo britannico fra Boris Johnson e Liz Truss. Nelle prime ore del pomeriggio era trapelata la notizia delle difficili condizioni di salute della sovrana, confermata dalla preoccupazione espressa dai medici che avevano consigliato una sorveglianza medica. Da quel momento moltissime persone erano accorse a Buckingam Palace e a Balmoral. In una dichiarazione, Buckingham Palace ha dichiarato: «La regina è morta pacificamente a Balmoral questo pomeriggio. Il re e la regina consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani». Tutti i figli della regina si recarono a Balmoral, vicino ad Aberdeen, dopo che i medici misero la regina sotto controllo medico. Anche suo nipote, il principe William, è lì, con suo fratello, il principe Harry, in arrivo. [Continua in basso]

Tutti e 4 i figli della regina Elisabetta erano accorsi al suo capezzale nella residenza scozzese di Balmoral, così come riportato dai media britannici, precisando che – dopo l’erede al trono Carlo, giunto per primo assieme alla consorte Camilla – erano arrivati anche i principi Anna, Andrea ed Edoardo, seconda, terzo e quartogenito della sovrana e del defunto principe Filippo. Edoardo accompagnato dalla consorte Sophie, nuora assai vicina ad Elisabetta II in questi ultimi anni. Confermato inoltre l’arrivo del principe William, nipote della regina e secondo in linea di successione dopo suo padre Carlo, e suo fratello Harry.