Scuola, Occhiuto: «Settimana corta per risparmiare energia? No»

«Dico ‘no’ alla settimana corta come misura straordinaria per risparmiare energia». Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, interpellato telefonicamente dall’Ansa, ha espresso il proprio parere in merito ad uno dei temi che sta alimentando il dibattito politico e sociale negli ultimi giorni. «I nostri ragazzi, dalle elementari alle superiori, hanno già sofferto tanto negli ultimi anni a causa della pandemia, e non meritano di subire nuove limitazioni: né scolastiche, né di vita sociale. Ogni iniziativa per contenere i consumi è ben accetta, ma – conclude il governatore – la scuola non si tocca e gli istituti, a mio parere, devono tornare ai ritmi didattici pre-Covid, mantenendoli».