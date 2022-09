Vibo: al via domani il nuovo anno scolastico, ma con importanti trasferimenti

Domani mattina la prima campanella del nuovo anno scolastico e la città di Vibo Valentia si prepara ad ospitare la popolazione scolastica che, su base provinciale, conta 21.138 studenti tra gli oltre 13mila tra bambini e ragazzi da 0 a 14 anni e i 7.653 giovani delle scuole secondarie di secondo grado. La novità più significativa del nuovo anno, per quanto concerne il capoluogo, è il dislocamento della scuola “Murmura” a Palazzo Gemini e della Scuola “Don Bosco” alla ex Caserma Garibaldi. Ciascuno dei quali comprende scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, «assicurando – fanno sapere dal Comune – a ogni studente un percorso verticale in cui vengono garantite la continuità del progetto educativo dai 3 anni di età fino alla conclusione della scuola dell’obbligo e la presenza di riferimenti scolastici costanti durante il percorso di studi. La ripresa delle attività scolastiche coincide con questi spostamenti che inevitabilmente potrebbero creare dei disagi alle famiglie». A tal fine i competenti uffici comunali nei giorni scorsi hanno varato delle misure: l’istituzione di un servizio navetta per gli alunni della scuola Murmura e Porto Salvo; personale comunale dedicato all’accoglienza per le scuole Murmura e don Bosco; potenziamento del servizio di viabilità comunale. [Continua in basso]

«L’avvio di un nuovo anno scolastico è sempre una tappa importante da festeggiare – afferma il sindaco Maria Limardo – e per Vibo Valentia ha un significato ulteriore: continuare a investire sulla scuola, dai muri ai progetti informatici, dalla formazione degli insegnanti al sostegno alla disabilità, significa voler mettere al centro i giovani e il loro futuro. Una scelta che intendiamo confermare ogni giorno ma che acquista maggiore visibilità in queste occasioni. La prossima sfida che ci attende – sottolinea ancora il primo cittadino – è la completa riqualificazione degli edifici scolastici grazie a un intervento di restauro, rifunzionalizzazione e miglioramento antisismico. Ad ulteriore conferma del grande lavoro che si sta conducendo sulla scuola, l’amministrazione comunale, grazie ad una attenta attività di programmazione, è riuscita ad ottenere i finanziamenti necessari per la scuola Presterà di Vibo Marina e la scuola di Porto Salvo, le uniche oggi ad essere chiuse».