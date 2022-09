Ritorno in classe, a Cessaniti trasferimenti e un nuovo preside alla guida della scuola

Anche a Cessaniti stamani il ritorno in classe degli studenti. Tra le novità dell’anno scolastico 2022/2023, il temporaneo ricollocamento della primaria di Cessaniti nel plesso dell’ex scuola media di Pannaconi, causa l’imminente inizio dei lavori di miglioramento strutturale di una porzione dell’edificio della Scuola secondaria di Cessaniti. «La ripresa delle attività scolastiche coincide, purtroppo, con questi spostamenti che inevitabilmente potrebbero creare qualche disagio alle famiglie ed agli studenti, ma l’Amministrazione comunale si è data da fare per ridurre al minimo questi inconvenienti», ha spiegato il sindaco Francesco Mazzeo. [Continua in basso]

Il preside Vinci

Spicca poi «la nomina, quale dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Cessaniti (comprendente anche i Comuni di Briatico, Zaccanopoli e Zungri), dell’avvocato Francesco Vinci che, dall’alto della sua esperienza professionale e personale ed alle proprie autonome capacità riflessive e relazionali, sono sicuro – ha rimarcato il primo cittadino- che affronterà i problemi della scuola con determinazione e senso del dovere, supportato, in questo articolato percorso, da tutto l’eccellente personale scolastico dell’Ic di Cessaniti, che il preside saprà sicuramente valorizzare.

Per il sindaco con la nomina del professor Vinci, la scuola continuerà quel percorso virtuoso per farla diventare una comunità educante volta al dialogo, alla ricerca, all’esperienza sociale ed improntata ai valori democratici, verso una crescita della persona in tutte le sue dimensioni.

«Come amministrazione comunale – ha affermato Mazzeo – rivolgiamo al nuovo dirigente scolastico un caloroso benvenuto, le più sentite congratulazioni per l’importante incarico che gli è stato conferito,

con l’auspicio di una proficua collaborazione. I migliori auguri di un sereno e produttivo nuovo anno scolastico, nella convinzione che la sua qualificata e riconosciuta esperienza, unita al contributo di tutti, possa offrire al nostro Istituto, nuove positive opportunità. Al dirigente scolastico Maria Gueli, va un saluto ed i ringraziamenti per averci guidato in questo triennio così difficile, con passione e dedizione».