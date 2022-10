Filadelfia: il Comune pronto ad accogliere altri profughi provenienti dall’Ucraina

Il Comune di Filadelfia pronto ad accogliere altri nuclei familiari, per un totale di 60 posti, provenienti dai territori in guerra dell’Ucraina. Lo fa procedendo ad integrare i servizi di accoglienza relativi al progetto Sai, Sistema di accoglienza e integrazione, di cui il Comune di Filadelfia fa parte «e partecipa alla realizzazione degli interventi di accoglienza, orientamento e tutela dei richiedenti e titolari di protezione internazionale, finanziati con le risorse iscritte al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo e realizzati con le linee guide del Ministero dell’Interno». Il progetto del Comune, denominato categoria “Ordinari”, attualmente viene gestito da due cooperative sociali e prevede, appunto, l’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati con il coinvolgimento delle istituzioni centrali e locali, secondo una condivisione di responsabilità tra Ministero dell’Interno ed enti locali. Il contributo concesso all’ente dal Viminale per il triennio 2021/2023 è pari complessivamente a 1.182.000,00 euro. Una volta, dunque, deciso di ampliare il progetto, l’amministrazione comunale ha proceduto ha provveduto ad approvare una apposita determina a firma del responsabile del servizio Aldo Giorgio Cinquegrana. Tale ampliamento di 60 posti è approvato dal Ministero dell’Interno fino al termine del progetto, attualmente fissato al 31 dicembre del 2023.



Ricordiamo che il Comune di Filadelfia a marzo scorso ha, inoltre, deciso di aderire al sistema di accoglienza straordinario attivato dalla Regione Calabria, che ha messo a disposizione 4 milioni di euro in tutto per i Comuni calabresi che destineranno abitazioni a cittadini dell’Ucraina in fuga dal conflitto. Risorse destinate, in particolare, a rifunzionalizzazione le stesse abitazioni. Il Comune di Filadelfia ha quindi pubblicato, a suo tempo, un avviso esplorativo per manifestazioni di interesse da parte di soggetti privati, cittadini e/o operatori economici, interessati alla concessione di appartamenti o abitazioni da destinare appunto all’accoglienza.