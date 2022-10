Anche Vibo pronta a celebrare la Giornata europea della giustizia civile

Martedì 25 ottobre, in occasione della “Giornata europea della giustizia civile”, quest’anno dedicata anche ai giovani studenti -tanto penalizzati dai lockdown conseguenti alla pandemia da Covid-19- e finalizzata alla conoscenza dei principi e del linguaggio del diritto- la Camera civile di Vibo Valentia, con l’accreditamento del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Vibo Valentia, ha organizzato un evento, col patrocinio di AiCS, del Comune di Spilinga e la Camera di Commercio di Vibo Valentia oltre che della “Mondadori Book Store” di Vibo Valentia, dal titolo “Guida galattica -enorme -per adolescenti”, tratto dal libro che verrà presentato proprio dal suo autore, Giacomo Ebner, magistrato, autore, ideatore e coordinatore dell’evento stesso. [Continua in basso]

Alla presentazione del volume oltre che per approfondire le tematiche connesse, parteciperanno l’avvocato Antonio De Notaristefani di Vastogirardi che, oltre ad esserne coautore, è il presidente Nazionale delle Camere civili cui aderisce anche la Camera Civile di Vibo Valentia “Domenico Pannaci” , Teresa Chiodo, presidente del Tribunale per i minori di Catanzaro che tratterà de “I minori stranieri non accompagnati: accoglienza, diritti, tutela ed integrazione”,e l’avvocato Ester di Napoli– presidente della Commissione nazionale di Parità di AiCS, che illustrerà “Le nuove sfide delle “famiglie internazionali” e il ruolo della cooperazione giudiziaria civile”; infine la dirigente dell’Ipseoa “E. Gagliardi” di Vibo Val., Eleonora Rombolà esporrà le “Sfide dell’educare tra emergenze e processi trasversali di cittadinanza attiva”.

L’evento sarà moderato dalla presidente della Camera civile di Vibo Valentia, Francesca Gradia, a cui si affiancheranno per un indirizzo di saluto: il presidente del Tribunale di Vibo Valentia, Erminio Di Matteo, Il presidente Coa, Francesco De Luca, il segretario generale della Camera di commercio di Vibo, Bruno Calvetta; il sindaco del Comune di Spilinga Enzo Fulvio Marasco e Immacolata Giglietta dirigente della Cancelleria del Tribunale di Vibo Valentia. L’evento formativo, del tutto gratuito, è stato accreditato dal Coa di Vibo Valentia per 3 crediti formativi nelle materie ordinarie, si svolgerà presso l’aula “A. Murmura” della Camera di Commercio di Vibo Valentia dalle ore 10,30 di martedì 25 ottobre ed è aperto a tutti gli iscritti, oltre che a una delegazione di studenti delle prime classi delle scuole superiori.

