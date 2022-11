Sostegni alle famiglie, il Comune di Spilinga approva l’elenco dei beneficiari

All'Ente sono state assegnate dal Ministero dell'Interno risorse per oltre 28mila euro: serviranno come rimborso per il pagamento di bollette e affitti. Accolte tutte le richieste presentate

Il Comune di Spilinga ha approvato l’elenco dei beneficiari relativamente alla concessione di sostegni alle famiglie che versano in stato di bisogno, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche e/o dei canoni di locazione – sostenute nell’anno 2021 e fino al 31/03/2022. In seguito all’avviso pubblico diffuso lo scorso ottobre, all’Ente erano state presentate 34 richieste di accesso al beneficio. Una volta nominata un’apposita commissione, in sede di valutazione sono state accolte tutte e 34 le istanze. [Continua in basso]

Al Comune di Spilinga era stata assegnata la somma di € 28.579,06 dal decreto del Ministro dell’Interno del 24 giugno 2021, concernente il riparto del fondo finalizzato all’adozione da parte dei Comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. In cassa anche le somme residuate in seguito all’assegnazione di buoni spesa a nuclei familiari in condizioni di disagio economico, pari ad € 1.851,93.

Nell’approvare l’elenco dei beneficiari, il responsabile dell’area finanziaria-tributaria con propria determina ha inoltre disposto di «verificare la sussistenza dello stato di morosità nei confronti del Comune a carico del richiedente o di un componente del nucleo familiare, e quindi trattenere la quota totale o parziale del contributo a compensazione della situazione pregressa».

