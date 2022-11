Alla Provincia di Vibo 2,6 mln per la messa in sicurezza della Sp95 tra Pizzo e Tropea

Finanziamento assegnato dalla Regione Calabria. Per la ex statale 522 il presidente Solano «spera di iniziare i lavori prima dell'estate»

La Provincia di Vibo Valentia si è vista assegnare dalla Regione Calabria un finanziamento di 2 milioni e 620mila euro per gli interventi di messa in sicurezza della strada provinciale n. 95 (ex Strada Statale numero 522) che da Pizzo si estende fino a Tropea, passando per i territori comunali di Vibo Valentia, Briatico, Zambrone e Parghelia, lungo la cosiddetta “Costa degli Dei”. Soddisfatto, appreso dell’assegnazione delle risorse regionali inerenti al “Programma Strade 2023 ed economie anno 2022”, il presidente della Provincia di Vibo, Salvatore Solano. [Continua in basso]

«Mi sento – ha dichiarato Solano – di rivolgere un ringraziamento ai tecnici dell’Ente che hanno lavorato, con spirito collaborativo, al progetto definitivo ammesso al finanziamento, ha affermato Solano. Avvieremo, con la massima sollecitudine, le procedure per giungere prima possibile all’appalto dell’opera, sperando di iniziare i lavori prima dell’estate. A scadenza del mio mandato – ha quindi evidenziato il presidente della Provincia di Vibo – un’altra promessa mantenuta, che darà dignità e decoro alla rete viaria che attraversa la Costa degli Dei, che va da Pizzo a Tropea. Il finanziamento della messa in sicurezza della strada provinciale numero 95 – ha chiosato Solano – è un altro importantissimo tassello che aggiungiamo ai tanti interventi di messa in sicurezza delle arterie stradali della Provincia di Vibo Valentia. Interventi che danno evidente merito all’incessante e proficuo lavoro di squadra messo in atto, fin dall’inizio, dalla mia amministrazione».

LEGGI ANCHE: Fa paura il viadotto sull’ex 522 per Tropea: calcestruzzo venuto giù e ferri a vista – Foto