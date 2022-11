Aggiudicati i lavori per la sistemazione di due strade provinciali nel Vibonese

Si tratta del ripristino del piano viabile della n°22 Spilinga - Ricadi - Tropea e della messa in sicurezza della n° 44 in direzione Simbario. Ecco importi e tempi previsti per ultimare gli interventi

La Provincia di Vibo Valentia nei giorni scorsi ha espletato le gare d’appalto relative ai lavori che saranno effettuati su due strade provinciali: la n°22 lnn. Pioppi – Spilinga – Ricadi – Tropea e la n°44 ex SS 110 Colle Morrone con direzione Simbario. [Continua in basso]

Nel primo caso, per quanto riguarda la provinciale n°22, si tratterà di un intervento di ripristino del piano viabile, per un importo complessivo di 177.108,87 euro. Hanno partecipato alla gara 19 imprese, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta Luar Costruzioni s.r.l. di Lamezia Terme. ll tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 120 giorni a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi. Un intervento molto atteso dai residenti e non solo, per un tratto di strada fra i più disastrati e insieme frequentati, specie in estate con gli importanti flussi turistici che interessano la zona. Salvo ritardi, per la prossima bella stagione si dovrebbe dunque avere una strada degna della bellezza dei luoghi – si tratta infatti dell’arteria stradale che, dall’altopiano del Poro conduce a Ricadi (e quindi a Capo Vaticano) e collega poi quest’ultimo comune a Tropea.

Per quanto riguarda invece la provinciale n°44, si procederà alla messa in sicurezza della strada che da San Nicola da Crissa porta a Simbario. L’importo complessivo è di 70.726,51 euro. Alla gara d’appalto hanno partecipato 13 imprese, i lavori sono stati affidati alla ditta B&G Costruzioni s.r.l. di Platì. ll tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 90 giorni a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi.