Strada del Mare: la Provincia chiude il tratto fra Coccorino e Joppolo ma informa l’Anas solo a cose fatte

Manca l’opportuna segnaletica come per legge e anche i dissuasori di velocità. Nessun sindaco informato preventivamente dell’ordinanza e neanche la Prefettura, mentre del solito “scaricabarile” fra enti sono i cittadini a pagarne le spese costretti ora a percorrere la “mulattiera” provinciale numero 25

Il pietrisco caduto in strada causa della chiusura

E’ un movimento nelle vecchie reti corticali posate dalla Provincia di Vibo a meta anni ‘90 il motivo che ha portato l’ente alla chiusura ieri sera della Strada del Mare fra Joppolo e Coccorino, riaperta nel luglio 2019 solo grazie all’intervento del Ministero dei Lavori pubblici (guidato all’epoca dal ministro Danilo Toninelli) che si è sostituito all’inerzia della Provincia che andava avanti dal 9 novembre 2017 quando un enorme masso si è staccato dal costone. [Continua in basso]

“Le reti attive – fanno notare dal comitato “Strada del Mare” – hanno comunque lavorato rilasciando terra e andrebbero svuotate e sistemate. La chiusura sine die ha ben poco senso come altre parti dell’ordinanza di chiusura disposta dalla Provincia che saranno discusse nelle sedi opportune”.

Il comitato “Strada del Mare” spiega poi che “nella prossima settimana era già stata pianificata la consegna dell’ultimo lotto da parte di Anas all’impresa, dove anche questa fascia del costone – mancante di velette – sarà oggetto di intervento.

Attendiamo ulteriori notizie e nel caso chiederemo di convocare una riunione urgente in Prefettura. Non è accettabile isolare un territorio in questo modo e come sempre la viabilità alternativa è peggiore per scolari, pendolari, forze di polizia e soccorso e vigili del fuoco”.

Sin qui il comitato “Strada del Mare”. Per parte nostra spieghiamo meglio alcuni aspetti di una vicenda in cui il primo dato è rappresentato dal fatto che la Provincia di Vibo Valentia ha chiuso la strada senza apporre l’opportuna segnaletica alla barriera che ha sistemato alla meno peggio per chiudere la strada fra Coccorino e Joppolo. Mancano i dissuasori di velocità e la segnaletica notturna così come mancano le indicazioni relative alla chiusura sia al bivio di Panaia, sia 150 metri prima della barriera e sia per chi proviene da Nicotera. Secondo aspetto: la Provincia ha inteso ieri sera chiudere la strada senza informare i sindaci di Joppolo, Ricadi e Nicotera e neanche la Prefettura di Vibo che è sempre stata parte attiva nel seguire con attenzione tutta la vicenda (l’ordinanza non la menziona al pari dei sindaci).