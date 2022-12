Domani a San Gregorio d’Ippona l’inaugurazione del campo di calcio A5

Domani alle ore 12.30 alla presenza del sindaco Pasquale Farfaglia sarà inaugurato il nuovo campo di calcio A5. I lavori nell’ambito di un progetto di riqualificazione per un importo di 115mila euro appaltati lo scorso anno e terminati pochi giorni fa. In particolare sono stati riqualificati gli impianti della villa comunale e rimesso a nuovo il campetto con un manto sintetico. Inoltre è stato allestito un campo di bocce che darà la possibilità di attivare i campionati della Fib. «Questo progetto – ha dichiarato orgoglioso il primo cittadino – rappresenta un luogo di aggregazione per i giovani e non solo». Alla cerimonia parteciperanno i parroci don Maurizio Macrì e don Gerardo Furlano per la benedizione del campo sportivoCampo di calcio A5 a san gregorio d’Ippona.