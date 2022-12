Mileto, donato un defibrillatore agli anziani di Casa Serena

Bel gesto compiuto da un gruppo di cittadini miletesi nei confronti e a favore del centro residenziale per anziani “Casa Serena”. La struttura, di pertinenza della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, ospita attualmente ventidue nonnini e nonnine. Alcuni abitanti della cittadina normanna, saputo che la casa ubicata nei pressi della basilica cattedrale non era dotata di un defibrillatore, hanno nelle scorse settimane pensato bene di dare vita a una raccolta fondi per permettere di comprarne uno, fondamentale in caso di anziani vittime di arresto cardiaco. Da qui all’acquisto di un defibrillatore semiautomatico, modello saver one, completo di batteria, piastre adulti e borsa trasporto, il passo è stato breve, complice anche il clima prettamente natalizio. Alla cerimonia di consegna dello strumento medico sono stati presenti, tra gli altri, il vescovo, monsignor Attilio Nostro, don Nicola Scordamaglia, il diacono e responsabile del personale, Piero Vangeli, e altri operatori di “Casa Serena”. [Continua in basso]

“Sento il dovere di ringraziare il nostro vescovo e don Scordamaglia per l’opportunità che ci è stata data – ha affermato nel corso dell’incontro Cristian Vardaro, uno dei promotori dell’iniziativa – di poter contribuire al miglioramento della struttura dal punto di vista sanitario. Il mio pensiero va anche ad Antonio Zoccoli e a Stella Fogliaro, con cui ci siamo prodigati per la raccolta fondi, e soprattutto a tutte quelle persone che hanno dato il proprio contributo affinchè l’obiettivo di rendere la struttura cardioprotetta venisse raggiunto”. In conclusione Vardaro ha voluto dedicare l’acquisto del defibrillatore alla consacrata cubana suor Clara, morta mesi fa, “donna che ha dedicato gran parte della sua esistenza agli ospiti di questa struttura e il cui ricordo in noi e in tutti i cittadini miletesi è ancora sempre vivo”.

