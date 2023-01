Lotteria Italia, in Calabria venduti 115mila biglietti: il dato nel Vibonese

Sono 115.040 i biglietti della Lotteria Italia venduti in Calabria per l’edizione 2022. Il dato di vendita reso noto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è in lieve calo (-1,4%) rispetto allo scorso anno. Come riporta Agipronews, la provincia di Cosenza si conferma regina delle vendite con 51.820 tagliandi staccati (+5,7%), mentre il calo maggiore arriva da Vibo Valentia, che con 7.020 biglietti si assesta a -11,6%. Sul podio delle vendite si piazzano invece Reggio Calabria (27.940 con un -4,9%) e Catanzaro (22.620, -8,7%), con Crotone che chiude la classifica regionale con 5.640 tagliandi ma in crescita del 2,5%. Il dato conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, dallo scorso anno, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

