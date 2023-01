Maierato, prevenzione della corruzione: il Comune aggiorna il Piano Triennale

Il Comune di Maierato ha emanato un avviso pubblico di consultazione per l’aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione. La Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede infatti che ogni Amministrazione pubblica predisponga un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), che comprenda anche il Piano Triennale per la Trasparenza e Integrità. Considerato che il Comune di Maierato con deliberazione della Giunta comunale del 28 aprile 2022 ha approvato il proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 e che lo stesso dovrà essere oggetto di aggiornamento per il triennio 2023/2025, fatta salva la possibilità di conferma per l’anno 2023 del Piano 2022-2024, è necessario realizzare forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell’elaborazione/aggiornamento del proprio Piano. Pertanto, l’ente locale ha diramato un avviso sul proprio Albo pretorio online, rivolto a cittadini, associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio del comune di Maierato, che vogliano formulare osservazioni e/o proposte relative all’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza.

