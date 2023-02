Ordine avvocati Vibo, eletti presidente e cariche sociali del Comitato pari opportunità

Dopo l’elezione dei componenti del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli avvocati di Vibo Valentia, negli adempimenti del primo consiglio è stata eletta all’unanimità da tutti i componenti presenti alla carica di presidente Giusi Fanelli, di vice presidente Gabriella Riga, di segretario Rosalba Polistena e di tesoriere Alfredo D’Agostino.

A presiedere per l’apertura è stato Rosario Lopreiato che ha formulato i suoi auguri alla presidente, la quale nel discorso di insediamento ha sottolineato l’importanza del ruolo del Comitato per l’abbattimento di ogni “barriera” nell’attività forense. [Continua in basso]

Fanelli ha poi ringraziato tutti per il sostegno nell’elezione, augurando ai componenti Valeria Filomena Cortese, Claudio Cricenti, Laura Pugliese, Rosario Lopreiato, Gaetano Mazzarella, Maria Assunta Pagano e Francesco Casuscelli «buon lavoro, anche a chi insieme a lei ha assunto le altre importanti cariche sociali, precisando – è scritto in una nota – che la volontà è quella di svolgere un lavoro di squadra per il prossimo quadriennio 2023-2026».

Conclude Fanelli, «ricordando che il compito sarà quello di promuovere la parità nell’accesso, formazione e qualificazione professionale e lavorare per prevenire e rimuovere comportamenti discriminatori legati al genere o altre ragioni tra gli iscritti e che sicuramente la sinergia tra colleghi sarà la formula giusta per progetti ed iniziative validi ai fini della realizzazione degli scopi che il Comitato si prefigge». Tra le prime attività del Comitato, la partecipazione alla prossima riunione nazionale della Rete Pco, a Roma il prossimo 22 febbraio.

