8 marzo, l’allarme dell’Onu: per la parità di genere ci vorranno tre secoli

La parità di genere é sempre più lontana. Il segretario generale dell’Onu, Guterres, in occasione della ricorrenza dell’8 Marzo, in un discorso ha affermato che i progressi che sono stati fatti nei decenni scorsi sui diritti delle donne nel mondo “stanno svanendo sotto i nostri occhi” e per arrivare alla completa parità di genere ci vorranno tre secoli. Sul significato dell’importante ricorrenza riportiamo una delicata poesia che invita alla riflessione:

“Dio stava creando la donna e ci stava mettendo molto tempo. Un angelo gli chiese: «Perché ci metti tanto tempo?». Rispose: «Guarda quanto é complicato. Deve essere facilmente lavabile, ma non di plastica; deve avere più di duecento parti mobili e nello stesso tempo muoversi con grazia. Deve saper curarsi da sola, lavorare diciotto ore al giorno. Con due sole braccia deve poter abbracciare oiare diversi bambini e far passare loro i dolori».

L’angelo rimase impressionato: «E’ un modello standard? Ma non é possibile, riposati, la finirai dopo».

«No- disse Dio- la finisco oggi e sarà la mia preferita».

L’angelo toccò la donna : «Dio com’é morbida!»

«Sì, ma é anche molto forte. Sembra fragile ma é fortissima».

«Può anche pensare?» chiese l’angelo.

«Può pensare e può far ragionare» .

L’angelo sfiorò il viso della donna.

«Dio, ma é guasta! Perde i liquidi!»

«No- rispose Dio- queste sono le lacrime».

«A cosa servono?»

«Per esprimere tristezza, l’amore, la solitudine, la sofferenza, l’orgoglio».

« Dio, sei un genio! Hai pensato a tutto e lei é stupenda». «Oh, sì. La sua forza può stupire l’uomo. Può ridere quando vorrebbe piangere, sorridere provando paura, aiutare gli altri quando lei stessa avrebbe bisogno d’aiuto. Ma,- sospirò Dio- ha un difetto un difetto e, se non lo correggerà da sola, si rovinerà la vita». «Che cos’é?» .«Non si rende conto del suo valore»”.

(Se fossi poesia)