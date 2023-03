Nasce a Vibo Valentia l’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili

Si è tenuta nella sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vibo Valentia, la riunione per la costituzione dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vibo Valentia. Giornata importante per i giovani commercialisti vibonesi che hanno dato il via ad un progetto ambizioso, sostenuto dal Consiglio dell’Ordine e dall’Unione Nazionale Giovani. A dare il benvenuto ai giovani professionisti il Presidente dell’O.D.C.E.C. di Vibo Valentia Tonino Daffinà il quale si è congratulato per la bellissima iniziativa e ha espresso la vicinanza dell’Ordine all’Unione augurando buon lavoro al presidente dell’Unione Giovani di Vibo Valentia Aurora Russo e a tutto il direttivo. [Continua in basso]

La riunione è stata impreziosita dalla presenza e dagli interventi del coordinatore regionale Leopoldo Bilotti e dei presidenti delle Unioni Giovani locali della Calabria. Presenti anche tanti tirocinanti che, con gradito entusiasmo, hanno manifestato l’interesse a far parte di questo nuovo progetto. Promotrice dell’iniziativa la giovane commercialista vibonese Aurora Russo che insieme ad altri giovani colleghi ha concretizzato la nascita dell’Unione Giovani Commercialisti di Vibo Valentia . «Sono orgogliosa e felice di essere alla guida del nuovo direttivo – ha affermato -. L’unione, la collaborazione, le relazioni, la sinergia con il nostro Ordine, costituiscono le basi per realizzare progetti di successo e dovrà rappresentare, per noi giovani professionisti, un’opportunità di crescita professionale, oltre i confini regionali».

