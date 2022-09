Federazione commercialisti Calabria e Basilicata: Daffinà nel Collegio di coordinamento

I dottori commercialisti e revisori contabili di Calabria e Basilicata si riorganizzano per affrontare al meglio le sfide della professione e il particolare momento che i due territori regionali da tempo stanno affrontando. Per questa ragione si è svolta l’assemblea della Federazione degli Ordini dei dottori commercialisti e revisori contabili di Basilicata e Calabria con il duplice obiettivo di rinnovare le cariche statutarie della Federazione e procedere alla revisione dello statuto della Federazione stessa. Sotto la presidenza di Quintano Eustachio, vicepresidente della Federazione, l’assemblea ha affrontato i due punti all’ordine del giorno per i quali Quintano ha evidenziato la necessità che gli organi dirigenti della Federazione vengano rinnovati visto che la maggior parte degli organi territoriali sono stati a loro volta recentemente soggetti al rinnovo. «Ma le nuove condizioni socio-economiche – è stato sottolineato – e le sfide del futuro suggeriscono anche un rinnovamento strutturale e organizzativo oltre che nelle cariche di vertice e per questo motivo l’assemblea ha deliberato di procedere alla nomina di un Collegio di coordinamento con l’obiettivo di formulare una proposta di Statuto aggiornato entro il prossimo 26 settembre al fine di procedere subito dopo al rinnovo delle cariche che saranno previste dallo stesso nuovo statuto».

A far parte del Collegio di coordinamento sono stati chiamati Fernando Caldiero, presidente dell’Ordine dei commercialisti di Paola, Antonino Daffinà, presidente dell’Ordine di Vibo Valentia, e Antonio Gemma presidente dell’Ordine di Matera.