Giochi matematici del Mediterraneo, in finale l’Istituto comprensivo di Ricadi

L’Istituto comprensivo di Ricadi si distingue per risultati ottenuti ai “Giochi matematici del Mediterraneo 2023”. «Alcune alunne dell’Istituto hanno raggiunto ottimi risultati: due terzi posti e un primo posto in assoluto». E’ quanto reso noto dal dirigente scolastico Francesco Fiumara. II 10 marzo scorso si è infatti disputata la finale di area dei “Giochi matematici del Mediterraneo” che ha visto coinvolti ventinove alunni dell’Istituto comprensivo di Ricadi. Per la scuola media di Santa Domenica hanno partecipato dodici alunni, mentre per Ricadi i partecipanti della scuola media sono stati tre e ben cinque per la scuola elementare. Dal plesso di scuola primaria e secondaria di Spilinga hanno partecipato rispettivamente quattro e cinque alunni. «Per ogni categoria di concorso – P3, P4, P5 per la primaria e S1, S2, S3 per la secondaria di primo grado ha precisato il dirigente scolastico -, gli alunni finalisti hanno superato due prove: le “Qualificazioni d’Istituto” e le “Finali d’Istituto”». [Continua in basso]

Un «risultato straordinario per gli studenti dell’Istituto comprensivo di Ricadi, quello di figurare tra i finalisti tra tantissimi ragazzi partecipanti al “Giochi matematici del Mediterraneo”, un’importante competizione giunta alla XIII edizione, che da quest’anno è inserita anche tra le competizioni per la valorizzazione delle eccellenze del Ministero dell’istruzione e del merito (Mim)». La competizione propone la risoluzione di quesiti matematici scelti dall’Accademia italiana per la promozione della matematica “Alfredo Guido”, che da diversi anni organizza i Giochi con lo scopo di mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole in modo da stimolarli a gareggiare con lealtà nello spirito della sana competizione sportiva e a sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica. «La nostra alunna che si è dunque qualificata per la finale nazionale e parteciperà a Palermo domenica 14 maggio. Questo bel risultato ci riempie di soddisfazione ed è un vanto per tutta la nostra scuola – ha sottolineato il dirigente Fiumara -. Un ringraziamento a tutto il personale scolastico, con riguardo al professore Giuseppe Rombolà quale referente del progetto che ha accompagnato gli studenti in questa avventura. Siamo orgogliosi dei traguardi perseguiti con passione, entusiasmo e impegno».

