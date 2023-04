Rombiolo, arrivano i parcheggi rosa per donne incinte e neomamme

Il Comune di Rombiolo ha ottenuto da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) un contributo per la realizzazione di spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini di età non superiore a due anni. I cosiddetti stalli rosa sono stati realizzati con segnaletica orizzontale di colore rosa e contraddistinte da apposita segnaletica verticale e si potrà sostare muniti dell’apposito “permesso rosa” rilasciato dalla Polizia municipale. Nel dettaglio, gli stalli rosa sono cinque in tutto e sono stati posizionati vicino ai servizi di pubblica utilità, nonché in prossimità della guardia medica (Rombiolo), delle due farmacie presenti sul territorio comunale (Rombiolo e Pernocari) e dei due uffici postali presenti sul territorio comunale (Rombiolo e Pernocari). «Gli stalli rosa – dicono dall’amministrazione comunale – vogliono significare particolare attenzione, sensibilità e civiltà di tutti i cittadini verso le donne in gravidanza e le mamme con neonati. Pertanto, per garantire il servizio, sarà ovviamente importante il senso civico di ciascuno».

