Ospedale di Vibo, messa in ricordo del dottore Corrado Colistra

Primari, dirigenti medici, infermieri e personale sanitario di ieri e di oggi, unitamente ai familiari, si

sono raccolti nella Cappella del presidio ospedaliero “G. Jazzolino” di Vibo Valentia, per

partecipare a una santa messa, celebrata da mons. Fortunato Figliano, cappellano, in memoria del

dottore Corrado Colistra, dirigente medico cardiologo dell’unità operativa di Medicina interna.

Scomparso qualche settimana fa, a 72 anni, Corrado Colistra si è fatto stimare e apprezzare per la sua alta professionalità, disponibilità e umanità verso i pazienti. A ricordarlo con comprensibile emozione sono stati due colleghi, Michele Comito e Valerio Colistra. Corrado Colistra è stato ricordato come un “bravissimo internista che ha riversato tutta la sua straordinaria capacità come primo aiuto medico ospedaliero e per qualche tempo anche con l’incarico di primario facente funzioni di Medicina. Autorevole esponente dei sindacati medici di categoria aveva una visione non comune del mondo della medicina e per questo si è fatto apprezzare anche nei meeting di aggiornamento e formazione a livello internazionale”. L’iniziativa assunta dal direttore sanitario ospedaliero Michelangelo Miceli e da colleghi ospedalieri, ha visto la partecipazione di tutta la famiglia Colistra.