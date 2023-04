Vibo, sinergia tra Camera di Commercio e Università Mercatorum: aumentano i laureati

Formazione universitaria innovativa e funzionale ad uno sviluppo del territorio coerente con le sue risorse, le sue vocazioni, la crescita competitiva delle imprese. In questa direzione, – fanno sapere dall’Ente camerale – ancora una volta, nella sede vibonese della Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, si è celebrato il raggiungimento di un importante obiettivo che consolida l’efficacia della sinergia già da tempo avviata tra la sede territoriale dell’Ente camerale e l’Universitas Mercatorum per agevolare la qualificazione professionale, soprattutto dei giovani, con servizi di assistenza diretta e l’offerta variegata di indirizzi universitari funzionali all’immediata occupabilità in quanto coerenti ai profili professionali oggi più richiesti dalle imprese e dal mercato del lavoro. Oggi, infatti, nel prestigioso complesso camerale vibonese, al Valentianum, che accoglie la sede operativa territoriale dell’Universitas Mercatorum -Ateneo Telematico del sistema delle Camere di Commercio d’Italia-, si è tenuta la seduta di laurea di una giovane vibonese, precisamente di Serra San Bruno, proclamata dalla Commissione accademica dottoressa in Gestione d’Impresa.

Per il vicepresidente dell’Ente camerale Antonino Cugliari, presente alla cerimonia “Un profilo particolarmente interessante anche e soprattutto per il sistema produttivo vibonese, come per quello regionale, che nella qualificazione professionale deve trovare leve strategiche di sviluppo innovativo e competitivo. Anche per questo –ha aggiunto Cugliari- nel congratularci con la neolaureata, siamo orgogliosi di averla accompagnata nel suo percorso con la presenza attiva dell’Universitas Mercatorum nella sede camerale vibonese, operativa già da anni grazie ad una politica istituzionale lungimirante che ha individuato nella collaborazione con l’Ateneo Telematico del Sistema camerale una strategia qualificante per assolvere alla propria peculiare funzione di promuovere imprese, economia e occupazione, puntando, nello specifico, proprio sull’orientamento e sulla formazione, soprattutto dei giovani, in modo coerente con le esigenze del sistema produttivo e del mercato del lavoro sempre più alla ricerca di operatori professionalizzati e altamente specializzati. Per questo –ha sottolineato il vicepresidente Cugliari- opereremo per rendere sempre più strutturale questa sinergia, a vantaggio dei giovani, delle imprese e dell’economia di tutto il territorio, locale e regionale”.

“La stretta collaborazione con l’Universitas Mercatorum -sottolinea il segretario generale dell’Ente Bruno Calvetta- trova ragione proprio nell’orientare e nel favorire l’acquisizione, la qualificazione e l’aggiornamento delle competenze, che sono il fattore fondamentale per rafforzare il potenziale di innovazione e di crescita in linea con le grandi transizioni, quella digitale, ambientale, demografica, che caratterizzano l’attuale contesto socio-economico a livello globale, e in linea con gli obiettivi programmatici che anche la nuova Camera di Commercio, sotto la guida del presidente Pietro Falbo si è posta per dare sempre nuove opportunità a imprese e territorio”. E lo stesso presidente Pietro Falbo, nonostante fuori sede per impegni istituzionali precedentemente assunti, non ha voluto mancare di formulare direttamente alla neolaureata le sue congratulazioni intervenendo alla cerimonia in videochiamata. Alla seduta di laurea, per l’Universitas Mercatorum, era presente Antonio Montagnese, collaboratore dell’Info Point dell’Ateneo Telematico nella sede vibonese dell’Ente camerale.

LEGGI ANCHE: Contrasto ai reati ambientali: Camera di Commercio Vibo e Carabinieri Forestali siglano un accordo