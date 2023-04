Sinergia tra Prociv Vibo e Radioamatori per la gestione delle emergenze

Siglata una convenzione finalizzata alla tutela della popolazione in caso di situazioni anche solo potenzialmente pericolose

Il Comune di Vibo Valentia

L’obiettivo è la tutela della popolazione in caso di emergenza. A perseguirlo sono la Protezione civile del Comune di Vibo e l’associazione Radioamatori Italiani (Ari) che hanno firmato un’apposita convenzione, della durata quinquennale e rinnovabile, finalizzata alla previsione, prevenzione, gestione e superamento delle emergenze: il tutto è riportato nella recente delibera di giunta comunale per la gestione ottimale delle radiocomunicazioni di emergenza sul territorio cittadino. L’accordo prevede la presenza di due squadre attivate dall’Ari che, attraverso un “servizio di assistenza radio sugli appositi canali, dovranno presidiare la sala radio finché le necessità dell’emergenza lo richiedano, fornendo al Comune, una volta superato lo stato di allerta, un resoconto sul servizio svolto circa la durata, i mezzi e il personale impiegati, gli interventi eseguiti, le condizioni di operatività delle apparecchiature radio”. [Continua in basso]

Compito dei volontari, inoltre, sarà quello di “effettuare test periodici sulle apparecchiature radio in dotazione e sull’intera rete radio del centro operativo, assicurando il funzionamento dei canali radio assegnati per legge”. Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale i volontari, formati professionalmente, saranno diretti e coordinati dal sindaco il quale avrà il “potere di disporre gli interventi di competenza, dandone immediata comunicazione sia al prefetto che al servizio regionale di Protezione civile. Nelle operazioni di intervento e soccorso il Comune impiega il personale e i mezzi ritenuti necessari; le organizzazioni di volontariato, pertanto, mettono a disposizione le proprie risorse umane e materiali, secondo le modalità che devono essere preventivamente concordate con il servizio di Protezione civile comunale”. Da parte sua, il Comune metterà a disposizione locali, della superficie indicativa di mq. 25, per l’installazione della sala radio e al riguardo si sta verificando la possibilità di concedere una sala degli uffici Comunali di Viale Civinini, mentre l’associazione si “impegnerà a garantire la continuità degli interventi regolamentati dalla presente convenzione e a presentare al Comune, tra l’uno gennaio e il 31 dicembre di ogni anno una relazione annuale consuntiva sull’attività svolta, l’elenco aggiornato dei soci attivi ed infine l’elenco di materiali ed eventualmente mezzi disponibili”.

