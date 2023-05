“Giovani oltre la sclerosi multipla”, l’incontro a Pizzo raccontato dal medico Del Giudice

“È con grande entusiasmo che ho accolto l’invito rivoltomi dall’Aism di Vibo Valentia di partecipare all’evento “Giovani oltre la SM Sud” organizzato dall’Aism medesima ed è con altrettanto entusiasmo che vi ho preso parte quale Dirigente medico in servizio presso l’Ospedale di Vibo Valentia, esperto nella diagnosi e nel trattamento di tale patologia”. Così il medico Francesco Del Giudice il quale ha spiegato “a tale incontro tenutosi nei giorni 28,29 e 30 aprile u.s. a Pizzo, com’è noto, hanno partecipato tantissimi giovani nei quali personalmente ho riscontrato una straordinaria voglia di superare gli ostacoli della malattia con grinta e determinazione. La ricerca scientifica, d’altra parte, anche con l’aiuto delle donazioni dell’AISM, è sempre in continua evoluzione ed oggi garantisce circa 20 farmaci per la cura di questa patologia; una patologia che, purtroppo, interessa prevalentemente giovani e che determina in chi ne è affetto delle ripercussioni fisiche ed in molti casi anche psicologiche”. [Continua in basso]

“Tra le tante domande che mi sono state rivolte – ha dichiarato il dottore Del Giudice – in occasione dei laboratori ai quali ho presenziato, quella alla quale ho avuto modo di dare riscontro con una vena di orgoglio per la sanità vibonese è stata se la diagnosi e la terapia della sclerosi multipla nel nostro territorio differisca da quella di altri centri del nord Italia. E questo perché da circa cinque anni, vale a dire da quando presto servizio presso la Uoc di Neurologia di Vibo Valentia, grazie alla lungimiranza del Primario del Reparto, dott. Galati, che ha anche dimostrato di avere piena fiducia del sottoscritto che aveva già maturato esperienza in altre Strutture Ospedaliere, le capacità di diagnosi della patologia e della cura sono identiche a quelle che si avrebbero se ci si recasse presso altre strutture specializzate del Nord Italia. Non servono più, dunque, i c.d. viaggi della speranza per ottenere le giuste risposte a la patologia in questione. L’UOC di Neurologia dell’Ospedale di Vibo Valentia si pone praticamente sullo stesso livello di qualsiasi altra Struttura specializzata del Nord Italia tanto nella diagnosi quanto nella cura della Sclerosi Multipla, con una equipe di medici ed infermieri formati ed aggiornati costantemente”.

