Disagi su A2 tra Pizzo e Sant’Onofrio, Di Bartolo: «Necessaria programmazione estiva» 

“L’attività di intervento programmata sul tratto Pizzo-Sant’Onofrio dell’A2 è doverosa e necessaria, ma non si possono ignorare i disagi quotidiani che si stanno determinando nella circolazione di persone e merci.

A fine marzo l’incendio di un camion ha bloccato il tratto autostradale. Nei giorni scorsi sono stati registrati diversi tamponamenti che hanno coinvolto decine di veicoli, causando feriti e code chilometriche. Appena stamattina un mezzo in avaria ha provocato ulteriori rallentamenti sulla circolazione”. E’ quanto afferma il segretario provinciale del Pd Giovanni Di Bartolo. “La corretta organizzazione dei lavori e la sicurezza degli utenti devono essere una priorità. A questi deve aggiungersi l’imminente avvio della stagione estiva con un ulteriore incremento delle presenze turistiche sul territorio rispetto all’anno precedente. Su questi punti si rende necessaria un’azione di coordinamento di Regione, Prefettura e Anas per valutare situazioni critiche, individuare soluzioni per migliorare le condizioni di mobilità e di sicurezza, agevolando la fruibilità del territorio provinciale, in particolare nei prossimi mesi. Le infrastrutture rappresentano un settore strategico indispensabile per abilitare nuovi investimenti, sviluppare la filiera del turismo, sostenere l’occupazione e la crescita economica”.

