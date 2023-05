Gli studenti dell’Istituto Nautico alla scoperta delle bellezze di Pizzo

Nell’ambito delle attività organizzate dal dipartimento umanistico, l’Istituto Tecnico Nautico di Pizzo diretto da Francesco Vinci, ha realizzato il progetto “Turismo didattico”, una visita guidata ai siti di maggiore interesse culturale di Pizzo. Protagonisti gli studenti del triennio guidati dai professori Arnò, Calafati, Barritta, Carone, Franzè, Muratore, Penna, Silvestri, Stornanti e Valenti. [Continua in basso]

«L’uscita didattica – ha affermato la coordinatrice del progetto Tersa Silvestri – ha avuto uno scopo educativo finalizzato all’arricchimento di fattori come la socializzazione e il senso di responsabilità, puntando alla curiosità degli studenti affinché recepiscano tali progetti come luoghi di apprendimento. Pertanto – prosegue la docente – un’esperienza esterna al proprio ambiente, per esplorare, conoscere e costruire relazioni tra persone e tra persone e luoghi». Preziosa la collaborazione dei volontari dell’associazione Kairos, pronti ad accogliere gli studenti al castello Murat e alla chiesetta di Piedigrotta.