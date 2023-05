Al via i festeggiamenti per i dieci anni del birrificio ‘A Magara

Sono appena iniziati e andranno avanti fino a fine 2023, i festeggiamenti per i dieci anni di attività del birrificio artigianale ‘A Magara. L’azienda di Nocera Terinese, fresca del titolo di miglior birrificio calabrese, ha aperto le porte del suo birrificio agli operatori del settore per una degustazione. Diversi gli imprenditori arrivati da tutta la regione per confrontarsi con il mastro birraio, nonché coofondatore di ‘A Magara Eraldo Corti, sulle ultime etichette di birra create e sulla linea CantineTerina (ovvero le birre invecchiate in botti per almeno due anni). L’appuntamento è stato solo il primo di una serie di eventi che Conti e la sua socia Asunción Yanútolo Fernández hanno pensato per festeggiare insieme a ristoratori e clienti questo importante decennale. «È bello tornare ad incontrarsi e a parlare di birra – ha spiegato Corti – siamo reduci dalla fiera di Pisa e questo fine settimana saremo al Beer Catania, il festival delle birre artigianali. Ci erano mancate queste occasioni di confronto che avevamo dovuto interrompere per ovvi motivi negli ultimi anni; rivedere in azienda gli addetti del settore che scelgono ed apprezzano le nostre birre fin dal principio è stato molto bello, ma anche conoscere dei nuovi possibili partner. La nostra idea è sempre stata quella di creare una rete di imprenditori sul territorio e per il territorio», ha concluso. [Continua in basso]

«Sono stati 10 anni belli ed intensi fin qui – ha aggiunto Asunción Yanútolo Fernández – ‘A

Magara è cresciuta, insieme all’azienda agricola Fagiano e all’agriturismo Calabria al

cubo, le nostre birre hanno ottenuto diversi riconoscimenti nazionali ed internazionali,

ultimo dei quali il premio come miglior birrificio calabrese. Abbiamo pensato fosse giusto

festeggiare, mettendo in calendario una serie di incontri che ci accompagneranno per tutta

l’estate e l’autunno, ma il decennale per noi deve essere una tappa prima di raggiungere

nuovi traguardi nel futuro».

