Serra, avviso pubblico per le adesioni di volontari al gruppo di Protezione civile

Il Comune di Serra San Bruno ha diffuso un avviso pubblico finalizzato a raccogliere adesioni per il gruppo comunale di Protezione civile. Ad ottobre scorso, con proprio decreto il sindaco Alfredo Barillari aveva nominato coordinatore del gruppo il geologo serrese Bruno Michele La Rizza. Ora, chi vuole prendere parte alla Prociv comunale potrà inoltrare domanda al protocollo del Comune entro il primo giugno. Questi i requisiti richiesti: aver compiuto la maggiore età; avere dimora abituale nel territorio del comune di Serra San Bruno; godere dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali; non essere destinatario di misure di sicurezza e/o di prevenzione; non essere mai stato espulso da organizzazioni/associazioni/gruppi di volontariato; essere in possesso dei requisiti psicofisici necessari in rapporto alle attività da svolgere. Chi decide di aderire al gruppo comunale di Protezione civile dovrà inoltre dichiarare di impegnarsi a partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione; di aver preso visione del vigente regolamento “Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile” e di accettarne integralmente i contenuti; di essere pienamente consapevole che l’iscrizione al Gruppo non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro dipendente o autonomo con il Comune di Serra San Bruno e che dunque non potrà mai pretendere dallo stesso corrispettivi per la prestazione della propria opera.

