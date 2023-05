Fede, cultura e musica: con un ricco programma Cessaniti si prepara a festeggiare San Basilio

Serate con giochi popolari, un convegno dedicato alla figura dei basiliani in Calabria e la fiera del libro per incentivare la lettura: ecco le iniziative pensate in occasione della festa patronale

Il programma

Momenti dedicati alla musica, alla cultura, alla fede. È un ricco programmo quello promosso dal comitato e dal parroco don Francesco Pontoriero, in occasione dei giorni di festa dedicati a san Basilio Magno. Le origini della devozione verso il vescovo e teologo, a Cessaniti, sono radicate e antiche. Un culto giunto dall’Oriente che ha trovato terreno fertile anche nel comprensorio vibonese grazie ai monaci. Intorno all’VIII secolo dC, a causa dell’iconoclastia, molti religiosi infatti si rifugiarono in Calabria, Puglia e Basilicata e fondarono monasteri. Ma non solo. Con sé portarono conoscenza, esperienza, tecniche di agricoltura e trasferirono alle popolazioni un sostanzioso patrimonio religioso e culturale. Una testimonianza del forte legame tra Cessaniti e il patrono lo si riscontra nell’antichissima chiesa, datata 1350, dedicata proprio alla figura di San Basilio. La struttura è sita nel cuore del centro storico del paese. La fede, nonostante il trascorrere del tempo, è rimasta immutata. Tant’è che tanti emigrati, in occasione delle giornate di festa, fanno ritorno a Cessaniti per ricongiungersi ai familiari e per trascorrere momenti di unione con la propria comunità d’origine. Tanti altri, invece, anche da lontano, attraverso i social non fanno mancare il loro pensiero in occasione del 14 giugno (secondo la biografia del Santo, definito “dottore della Chiesa”, in quella data venne ordinato vescovo).

Le iniziative in occasione della novena e festa di san Basilio

Domenica 4 giugno, alle ore 19.30, si svolgerà l’inizio della novena con la discesa di san Basilio e la santa messa. Nei giorni 5,6,7 e 8 giugno, l’inizio delle celebrazioni (con rosario e novena) sono in programma dalle ore 18.30. In queste occasioni, le messe verranno rispettivamente celbrate da don Felice Palamara parroco di Pannaconi, don Giuseppe Pititto della parrocchia di Calimera, don Andrea Campennì della parrocchia di Favelloni, don Antonio Pagnotta (Garavati). Venerdì 9 giugno, la liturgia sarà invece presenziata da padre Giampiero Vaccaro della Eparchia di Lungo (ore 17.00), a seguire rosario e messa celebrata da don Giuseppe Lo Presti con la partecipazione delle comunità di San Marco e San Cono.

Il 10 giugno le funzioni religiose saranno a cura di don Rosario Badolato, per anni alla guida della parrocchia, 11 giugno (dalle 19.00) cresime con la presenza del vescovo Attilio Nostro. 10 e 11 giugno, le messe saranno invece celebrate da don Michele Arena e don Maurizio Macrì. Per la giornata di festa, 14 giungo, messa alle ore 8.00 e alle ore 11.00 presenziata dal parroco don Francesco Pontoriero e animata dal coro parrocchiale diretto dalla maestra Francesca Lopreiato. Vi prenderanno parte autorità civili e militari. A seguire la processione per le vie del paese.

Gli appuntamenti civili

Per quanto concerne il programma dei festeggiamenti civili, domenica 4 giugno alle ore 19.00 spettacolo pirotecnico e in serata, dalle 21.30, esibizione del gruppo musicale Sonu anticu. Prevista una salsicciata.

5, 6 e 7 giugno, vengono proposte attività dedicate ai bambini e ai ragazzi come i giochi gonfiabili e i giochi popolari in piazza (ore 17.00 e ore 20.30).9 giugno serata culturale sul tema “San Basilio e la presenza dei basiliani nel nostro territorio”. Vi prenderanno parte: don Sergio Meligrana, cancelliere vescovile; monsignor Filippo Ramondino, direttore Archivio storico diocesano; papas Giampiero Vaccaro, parroco di san Costantino Albanese della Eparchia di Lungo; l’avvocato Domenico Sorace. L’evento sarà coordinato dal professor Nicola Rombolà.

Altra serata di convivialità, sabato 10 giugno con la proiezione della partita di calcio su maxischermo (Finale Champion league) in piazza Marconi e una salsicciata. Martedì 13 giugno, alle 16.30 parco giochi gonfiabili, in serata concerto bandistico della città di Conversano diretto dal maestro Angelo Schirinzi. Per la giornata di festa, alle ore 16.00 gli incanti e alle 22.00 l’esibizione di Danilo Sacco. Alle 24.00 spettacolo pirotecnico. Allieteranno le giornate la banda, tamburi e giganti. Tra le novità, anche la Fiera del libro: «È stata pensata – evidenzia il parroco Pontoriero – per incentivare giovani e adulti alla lettura. Abbiamo cercato di proporre testi enciclopedici di spiritualità, di letteratura, e di vario genere. A partire dal 4 giugno, infatti, sarà possibile acquistare con un’offerta libera un testo a scelta. Il progetto si tiene presso l’oratorio San Basilio».

