Drapia: lavoro sinergico tra Comuni limitrofi per contrastare la povertà educativa

Concretizzare il miglioramento educativo e l’inclusione sociale attraverso percorsi educativi integrati per il bambino e di supporto, orientamento e ascolto dei genitori, attraverso la valorizzazione delle risorse esistenti e la costruzione di una comunità educante generativa. Questo è il cuore del progetto “Protagonisti: attiviamo relazioni, sviluppiamo le risorse, condividiamo il valore”, che il Comune di Drapia propone insieme ai Comuni di Ricadi, Zaccanopoli e Parghelia, in parteneriato con le società cooperative “Aelle Il Punto” e “Arte e Mestieri”. Nello specifico sono coinvolti l’Istituto comprensivo di Ricadi (plesso di San Nicolò), l’Istituto comprensivo di Cessaniti (plesso di Zaccanopoli) e l’Istituto comprensivo “Don Francesco Mottola” di Tropea (plessi di Drapia e Parghelia). L’ente comunale, infatti, risulta vincitore del progetto finanziato dall’Unione Europea per interventi socio-educativi rivolti a tutti i bambini di età compresa fra i cinque e i dieci anni. Il 10 giugno alle ore 17,30 al castello “Pasquale Galluppi” di Caria verrà presentato il progetto che avrà durata complessiva di 14 mesi, le attività che si svolgeranno durante l’anno e la procedura di selezione del personale, che verrà effettuata dalla cooperativa incaricata. «È una grande opportunità questa per i bambini dei Comuni coinvolti – ci ha fatto sapere la presidente del Consiglio comunale Giovanna Iannello -, che evidenzia la bellezza del lavoro sinergico tra quattro enti». [Continua in basso]

Il presidente de Consiglio comunale di Drapia Giovanna Iannello

Alla base di tutto c’è un percorso integrato multidisciplinare, che coinvolge famiglie e bambini, attraverso la creazione e l’animazione di una Comunità educante. La povertà educativa, secondo “Save the Children”, «indica l’impossibilità per i minori di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni. Nel nostro Paese la povertà educativa priva milioni di bambini del diritto di crescere e di seguire i loro sogni». Grazie a questo progetto sinergico, si realizzano: laboratori sperimentali educativi per lo sviluppo psicomotorio e l’educazione espressiva, grafico-pittorica e plastico-manipolativa; laboratori di recupero e di alfabetizzazione linguistica. Ci sarà un servizio di ascolto dei genitori/familiari dei bambini; spazio per eventi aggregativi intermedi e finali a partire dai laboratori, in collaborazione con il mondo dell’associazionismo e le realtà territoriali, per la realizzazione di iniziative dentro e fuori la scuola. Si realizzerà quindi un’azione di comunicazione e diffusione delle attività e il consolidamento di una comunità educante atta a garantire la sostenibilità post-intervento. Le attività sono finalizzate alla promozione delle competenze cognitive, relazionali e di regolazione emotiva, alla creazione di ambienti che favoriscano un apprendimento trasformativo, al riconoscimento e alla valorizzazione delle attitudini esistenti, delle potenzialità e dei talenti, alla promozione delle competenze digitali, all’incremento di curiosità e interessi per l’ambiente, la cultura e la società. La cooperativa “Aelle il Punto”, soggetto responsabile, ha quindi la necessità di reclutare diverse figure professionali tra psicologi, educatori, tecnici abilitati in Mindfulness, tecnico di storytelling inclusivo, tecnico di teatro/espressione corporea; tecnico di espressione grafico-pittorica e plastico-manipolativa, tecnico esperto in giardinaggio e cura delle piante. Tali figure saranno reperite all’interno del territorio locale, entro il 16 giugno 2023, attraverso un processo di selezione finalizzato all’individuazione di personale qualificato e adeguato alla complessità e delicatezza dei destinatari. Il progetto, rientra nella missione “Next Generation EU – PNRR M5C3 Investimento 3 – Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore. Annualità 2022 – Agenzia per la Coesione Territoriale”.

LEGGI ANCHE: Drapia, entusiasmo tra i ragazzi per gli incontri di filosofia al castello “Galluppi”

Caria, al castello “Galluppi” l’incontro sulla “Progettazione territoriale sostenibile”