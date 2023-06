Al Museo del Mare di Bivona un evento dedicato alla pesca tradizionale

“La valorizzazione delle tonnare di Vibo e della pesca tradizionale: dal passato il futuro” è il tema dell’incontro che si è svolto ieri al Museo del Mare, ex-tonnara di Bivona. I lavori sono stati introdotti da Antonio Alvaro, presidente del “Flag dello Stretto”. A seguire l’intervento di Fortunato Cozzupoli, direttore del “Flag dello Stretto” e del sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo.

Nel corso del dibattito il “Flag dello Stretto” ha ringraziato il restauratore Mario Bomba per l’impegno profuso nel recupero di un vecchio barcone e lo storico Antonio Montesanti per il materiale fornito per la realizzazione dei pannelli espositivi. Al termine dell’incontro, in piazza Tonnara, l’esibizione dell’orchestra sinfonica della Calabria.