Nuova sede dei Parchi marini regionali nella Tonnara di Bivona, Schiavello (Fdi): «Giusta valorizzazione di un prezioso bene storico»

L'inaugurazione dei locali è prevista per il prossimo 25 ottobre e per il capogruppo rappresenta «il giusto volano di sviluppo che questo territorio attende da tempo»

«Il gruppo di Fratelli d’Italia in seno al Consiglio comunale di Vibo Valentia apprende con soddisfazione la prossima inaugurazione della nuova sede dell’ente Parchi marini regionali, annunciata dall’assessore regionale Calabrese». Il consigliere Schiavello commenta così, in una nota, l’apertura, il prossimo 25 ottobre, dei locali dell’ex Tonnara di Bivona. «Questa è la giusta valorizzazione di quello che è uno dei più preziosi beni della storia del nostro territorio, che – ha sottolineato – per tanto tempo è stato oggetto di diversi interventi di restauro dalle diverse amministrazioni che si sono succedute al governo della città, inclusa l’amministrazione Limardo».

«La sede scelta dall’assessore regionale Calabrese – ha poi concluso Schiavello -, impreziosisce ancor di più la funzione dei Parchi marini regionali, coniugando la storia del territorio allo sviluppo turistico sostenibile fondato sulla ricchezza dei nostri mari che, sono sicuro, l’assessore regionale al Turismo con la sua costante opera politica trasformerà nel giusto volano di sviluppo che questo territorio attende ormai da tanto tempo».