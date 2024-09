Nuovo futuro per la Tonnara di Bivona: il Comune getta le basi per il Museo civico del mare e della pesca

Il sindaco Romeo e lo storico Montesanti all’incontro

Nella sede municipale si è svolto un incontro tra il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo, l’assessore alla Cultura, Stefano Soriano, e lo storico Antonio Montesanti sull’istituzione del Museo civico del mare e della pesca all’interno della Tonnara di Bivona. Nel corso della riunione si sono poste le basi per intraprendere, in modo efficace e condiviso, il percorso che dovrà condurre all’istituzione del Museo, rendendo finalmente fruibili i locali della Tonnara con l’importante patrimonio etno-antropologico ed ambientale ad essa legato.

Esprimendo soddisfazione per l’esito dell’incontro, definito cordiale e costruttivo, Antonio Montesanti ha rimarcato come «è ormai tempo di effettuare una ricognizione reale del pregresso, percorrere le vie amministrative necessarie per l’uso del bene demaniale, istituire il Museo civico e programmare un allestimento museale coerente, condividendo il percorso con gli enti in qualche modo coinvolti in questi anni: Demanio, Soprintendenza, Regione, Parchi marini regionali, Flag, eccetera».

«Tutto deve svolgersi – ha sottolineato Montesanti – contemporaneamente con una visione regionale e mediterranea, affinché la Tonnara diventi in breve un cantiere della cultura del mare in cui mettere in pratica il percorso tracciato. Non sarà facile. Ci saranno, come al solito accade in Calabria, resistenze, ma sicuramente potremo superarle tutte con un cronoprogramma finalmente aggregante ed entusiasmante, per degli obiettivi culturali concretamente raggiungibili».