A Mongiana il corso base per i volontari di Protezione civile

I nuovi iscritti di tutta la provincia si sono ritrovati per una due giorni utile ad imparare come agire in caso di emergenza

Si è tenuto a Mongiana il corso base per volontari di Protezione civile. Una due giorni intensa, in cui formazione è stata la parola d’ordine. Organizzato dall’Ufficio di prossimità di Vibo Valentia del Dipartimento Protezione civile della Regione Calabria, grazie alla professionalità dei docenti/formatori il corso ha consentito di formare i nuovi volontari che si sono iscritti alle organizzazioni di volontariato di Protezione civile dei vari comuni della provincia di Vibo Valentia.

Tanti gli argomenti trattati, dal primo soccorso sanitario alla psicologia dell’emergenza, fino al funzionamento delle telecomunicazioni in emergenza e tanto altro ancora. Approfondimenti specifici hanno poi riguardato il sistema di Protezione civile e la colonna mobile regionale. Il tutto per rendere capaci e pronti i volontari, che sapranno così essere in prima linea per offrire alla popolazione risposte immediate e per lavorare al ripristino della normalità nel caso di emergenza.

