Drapia, una borsa di studio in memoria del dottore Pasquale Vallone di Brattirò

La comunità di Drapia non dimentica il dottore Pasquale Vallone, una delle figure più apprezzate e rispettate del territorio e non solo, scomparso il 10 aprile scorso. Per rendere omaggio alla sua figura di medico condotto e poi di base per oltre 40 anni di attività, tra le frazioni di Brattirò e Caria, e di fine intellettuale quale era, con ben venti pubblicazioni all’attivo su cultura popolare e scritti di cultura generale, l’amministrazione comunale guidata da Alessandro Porcelli ha deciso di intitolare una borsa di studio a suo nome per gli studenti della scuola media inferiore. «È intenzione di questa amministrazione – si legge nella delibera di giunta – procedere all’intitolazione di una borsa di studio al dottore Pasquale Vallone, un uomo straordinario sia sotto il profilo umano che professionale, che ha dedicato la sua vita a svolgere il proprio lavoro con passione e dedizione, intendendo la sua professione come una missione. Durante il lungo periodo di servizio reso a questa comunità, è riuscito a stabilire con i pazienti, oltre ad un rapporto professionale e di fiducia, anche un rapporto affettivo. Un medico molto attento e scrupoloso, sempre disponibile e in grado di dare conforto anche nei momenti difficili della vita. Questa scelta è un omaggio alla sua memoria per esprimere la profonda stima e gratitudine che ci accomuna tutti, per il servizio reso a questa comunità con serietà, professionalità ed umanità».

