L’Associazione Valentia e il suo impegno all’EYE2023 per il futuro dell’Europa

Anthony Lo Bianco

“Siamo entusiasti di condividere la partecipazione dell’Associazione Valentia, un’organizzazione giovane e dinamica, all’evento europeo giovanile più atteso dell’anno: l’EYE2023 (Evento europeo per i giovani) al Parlamento europeo a Strasburgo. L’EYE2023 rappresenta un’occasione unica per i giovani provenienti da ogni angolo dell’Unione europea e oltre, che si riuniscono per condividere e sviluppare le loro idee sul futuro dell’Europa in collaborazione con le più alte autorità europee. È un evento che abbraccia la diversità, promuove l’inclusione e offre una piattaforma per stimolare il cambiamento positivo”. Così l’Associazione Valentia guidata da Anthony Lo Bianco. “Durante questo straordinario evento, che si è svolto nei giorni 10 e 11 giugno a Strasburgo, una delegazione dell’Associazione Valentia ha avuto l’opportunità di partecipare ad attività coinvolgenti e ispiratrici. In collaborazione con istituzioni, organizzazioni internazionali, società civile e altre organizzazioni giovanili, siamo riusciti a creare uno spazio in cui i partecipanti hanno potuto confrontarsi, creare relazioni significative e contribuire attivamente alla costruzione di un futuro migliore per l’Europa”. L’EYE2023 si impegna a promuovere l’uguaglianza, l’inclusione e la sostenibilità, con un forte impegno verso l’accessibilità per tutti. “L’Associazione Valentia ha abbracciato appieno questa visione, lavorando instancabilmente per rispondere alle esigenze del territorio, incarnando un impegno proficuo per un’Europa equa e sostenibile, che guida le nostre azioni e le nostre iniziative”.

“È con grande onore – afferma l’associazione – che abbiamo rappresentato una parte del Sud Italia all’EYE2023, insieme all’Europarlamentare Laura Ferrara. La nostra presenza ha permesso di far risuonare la voce dei giovani con ancora più forza e determinazione. Siamo grati a Laura Ferrara per averci coinvolto in questa incredibile avventura, che ha amplificato la portata delle nostre attività e il nostro impegno per un futuro migliore. Desideriamo sottolineare che la partecipazione dell’Associazione Valentia all’EYE2023 ha un significato speciale per il Sud Italia. Rappresentiamo una delle poche realtà meridionali presenti a questo evento di rilievo europeo. Questo dimostra l’impatto crescente di Valentia e il nostro impegno costante per la promozione del cambiamento sociale ed economico nella nostra regione. L’Associazione Valentia è una realtà in continua crescita, composta da migliaia di giovani impegnati in attività sociali e politiche volte a creare un impatto positivo nelle loro comunità. Attraverso progetti innovativi e collaborazioni strategiche, ci impegniamo a fornire opportunità ai giovani, a incoraggiare la partecipazione attiva e a promuovere una cultura di solidarietà e inclusione. Continueremo a lavorare instancabilmente per amplificare la portata dei nostri eventi e diffondere il messaggio di cambiamento positivo che emerge dall’EYE2023″.

