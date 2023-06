I funerali di Silvio Berluconi anche in diretta su LaC

Ci saranno anche le telecamere di LaC Tv a Milano in occasione dei funerali di Silvio Berlusconi. Le esequie si terranno alle ore 15 nel Duomo. LaC seguirà la cerimonia con approfondimenti e interviste prima e durante il funerale, con dirette social e una puntata speciale di Dentro la Notizia (trasmissione, condotta dalla redazione centrale di LaC da Pasquale Motta, affiancato da Enrico De Girolamo). Lo speciale sui funerali di Berlusconi potrà essere seguito dalle ore 13:30 su LaC Tv dalle ore 14:30. LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. Sarà possibile vedere o rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il lacplay.it. Le esequie del leader di Forza Italia saranno celebrate dall’arcivescovo Mario Delpini. Berlusconi si è spento all’età di 86 anni in ospedale. Combatteva da tempo contro una leucemia mielomonocitica cronica.