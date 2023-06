Qualità della vita: Vibo agli ultimi posti per bambini e anziani, per i giovani scivola dal 18° al 60° posto

Male su asili nidi, presenza di medici e speranza di vita. La nostra provincia conquista però un primato: in tutta Italia è quella in cui si celebrano più matrimoni. Ecco tutti i dati sugli indicatori scelti dal Sole 24 Ore per misurare il benessere delle tre fasce d'età in ogni territorio

Agli ultimi posti per le cose positive e ai primi per quelle negative. Non è un mistero che nelle classifiche nazionali la provincia di Vibo Valentia tenda a posizionarsi sempre così. Nessuna eccezione nemmeno nell’ambito dell’indagine sulla Qualità della vita di bambini, giovani e anziani realizzata dal Sole 24 Ore nel giorni scorsi e presentata in anteprima al Festival dell’Economia di Trento. Si tratta di tre diverse classifiche che misurano in ciascuna delle province italiane il grado di benessere di tre fasce d’età strategiche, in base anche ai servizi che vengono loro offerti, alle condizioni di vita e di salute e alle risposte che i territori sono in grado di dare alle loro esigenze. In tutte e tre le graduatorie, Vibo Valentia si posiziona in una fascia molto bassa (in particolare relativamente ai bambini e agli anziani) o media bassa (giovani).

Qualità di vita dei bambini: Vibo è 100°

Per quanto riguarda i bambini (età 0-10 anni), da tale classifica risulta che la provincia in cui essi vivono meglio è Siena, la peggiore è Crotone (107°), mentre Vibo Valentia è 100° – perdendo anche qualche posizione rispetto all’anno scorso: nel 2022 infatti era 94°. I parametri presi in considerazione per misurare la qualità di vita dei bambini sono dodici, tutti calcolati sulla base di dati forniti da Istat, vari Ministeri e altre fonti qualificate come Centro Studi Tagliacarne e Iqvia. Vibo è tra le peggiori in Italia per numero di bambini che hanno usufruito di asili nido comunali (105°), per spesa in servizi e interventi sociali (107°), per edifici scolastici con palestra (104°), per competenze numeriche e alfabetiche dei ragazzi di terza media (rispettivamente 104° e 98°). Male anche per la presenza di aree verdi attrezzate (95°) e numero di pediatri ogni mille pazienti (68°). È invece ai primi posti, ahinoi, per delitti denunciati a danno di minori (5° in Italia).

Non va meglio per gli anziani

Non se la passano meglio gli anziani a Vibo e provincia. Ci posizioniamo infatti al 99° posto, in questo caso però rispetto all’anno scorso si è recuperata qualche posizione: nel 2022 Vibo Valentia in quanto a qualità della vita delle persone over sessantacinque era 101°. A livello nazionale, oggi la prima è Trento e l’ultima Lucca. Anche in tale classifica sono presi in considerazione dodici diversi indicatori. Vibo va male per quanto riguarda il numero di infermieri ogni mille abitanti (99°), per il numero di geriatri (88°), per il consumo di farmaci per malattie croniche (101°), per la speranza di vita in anni (90°) e per la presenza di orti urbani (106°). Nota positiva, l’assistenza domiciliare ossia la spesa degli enti pubblici per ogni abitante di 65 anni e più: qui Vibo sembra essere un modello virtuoso con il suo 9° posto in tutta Italia. Novità di quest’anno è poi l’introduzione di un nuovo indicatore, quello che misura la “solitudine” ossia la presenza di nuclei unifamiliari composti da over 65: Vibo è 56°.

Giovani: Vibo perde 42 posizioni

Grossa sorpresa poi per quanto riguarda la qualità della vita dei giovani, ossia delle persone dai 18 ai 35 anni. Vibo Valentia, infatti, che l’anno scorso era riuscita a conquistare un buon 18° posto, in questa edizione 2023 la ritroviamo nella parte bassa della classifica, scivolata giù alla 60° posizione. Niente panico però, il tutto può essere spiegato con un cambiamento dei parametri presi in considerazione: esce infatti l’indice dell’imprenditorialità giovanile nell’ambito del quale Vibo Valentia l’anno scorso era risultata prima in tutta Italia, ed entra quello relativo al trend dei residenti giovani – rispetto cui la nostra provincia si posiziona decisamente male (100°). Altra sorpresa: quest’anno Vibo è la prima in Italia per quoziente di nuzialità, ossia per matrimoni celebrati ogni mille abitanti (l’anno scorso era seconda). Bene anche per quanto riguarda la presenza di amministratori comunali under 40 (8° posto). Per quanto riguarda il primo e l’ultimo posto a livello nazionale per qualità della vita dei giovani, quest’anno se li sono aggiudicati rispettivamente Ravenna e Taranto.

