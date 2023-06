L’Istituto Comprensivo di Sant’Onofrio a sostegno dei bambini del Camerun

L’Istituto Comprensivo di Sant’ Onofrio, guidato dal dirigente Raffaele Vitale, ha affrontato con successo un progetto didattico internazionale denominato “Educazione alla cittadinanza globale e alla solidarietà” promosso da “Azione contro la fame”, un’organizzazione umanitaria internazionale avente quest’ anno come Paese focus il Camerun. Al progetto hanno partecipato le scuole primarie e secondarie di primo grado dei 4 plessi di Sant’ Onofrio, Filogaso, Maierato e Stefanaconi, con l’obiettivo di responsabilizzare gli studenti andando ad arricchire le loro competenze di educazione civica, quelle sportive (vivendo lo sport in modo inclusivo e non competitivo attraverso l’evento finale della “Corsa”) e ad approfondire i temi della funzione nutritiva e le conseguenze della malnutrizione e della denutrizione come causa e conseguenza della fame nel mondo. Tutti gli studenti si sono impegnati, insieme ai loro docenti, per raggiungere il traguardo fissato e aiutare così i bambini del Camerun. Lo spirito di collaborazione e solidarietà è stato evidente sin dall’inizio quando un esperto di “Azione contro la fame” ha presentato il progetto in tutte le classi attraverso video, attività interattive e momenti di riflessione. Subito dopo la parte didattica, gli studenti si sono attivati per cercare i loro “sponsor”, nel caso specifico rappresentato da genitori, parenti e amici da sensibilizzare per le promesse di donazione. Tutto ciò è culminato con l’evento conclusivo della “Corsa contro la fame”, svoltasi in 4 giornate differenti nei vari plessi scolastici. Il progetto ha superato le aspettative riuscendo a raccogliere una cifra record di donazioni il cui intero ricavato, già trasmesso agli organizzatori, verrà utilizzato per l’acquisto di cibo terapeutico per 58 bambini malnutriti. L’intero progetto è stato coordinato dalla professoressa Giovanna Cortese.

